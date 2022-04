Nederlands Meetinstituut benoemd als Duitse Notified Body voor MessEG

Het Nederlands Meetinstituut (NMi) is benoemd als Notified Body voor de Duitse Metrologiewet (Eichrecht, MessEG). Dit stelt NMi in staat haar capaciteit verder uit te breiden om klanten in de e-mobiliteitsmarkt te bedienen en te helpen bij het voldoen aan de Duitse regelgeving voor EV-certificeringsspecificaties.

Het toepassingsgebied van de goedkeuring omvat de conformiteitsbeoordeling volgens de modules B, D en F. Deze hebben betrekking op elektriciteitsmeters voor zowel actieve als reactieve energie, gelijkstroommeters, communicatie-adapters voor aansluitingen van Smart Meter Gateways en op AC- en DC laadpalen.



"NMi's nieuwe status als Duitse Notified Body voor MessEG is een belangrijke stap in de uitbreiding van onze e-mobility capaciteiten op de Europese markt. De B+D certificering van EVCS volgens MessEG is momenteel alleen geldig voor de Duitse markt, maar gezien het gebrek aan een wereldwijd geaccepteerd certificeringsschema, kan het dienen als een solide basis voor acceptatie in andere EU-landen. We kijken uit naar de samenwerking met nieuwe en bestaande klanten in deze markt", aldus Henri Schouten van het Nederlands Meetinstituut.



Sean Lui van Tesla: "Met de snelle uitbreiding van EV-laadpunten in de EU blijft het van vitaal belang om de nauwkeurigheid ervan te waarborgen. Tesla is verheugd dat NMi in Duitsland de status van Notified Body heeft verkregen voor MessEG, waardoor we EV-eigenaren vertrouwen kunnen geven dat hun oplaadsessies nauwkeurig worden gemeten."