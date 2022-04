TÜV SÜD en Yokogawa introduceren Siri voor IIoT in de maak

TÜV SÜD en Yokogawa gaan bedrijven op weg naar Industrie 4.0. gezamenlijk bedienen. Ze gaan industriële bedrijfstransformatie-inspanningen beoordelen op basis van de Smart Industry Readiness Index (SIRI), die transformatieplanning en -implementatie ondersteunt.

Bedrijven in de maakindustrie die willen werken met het Industrial Internet of Things (IIoT) moeten volgens de partners een toegewijde en holistische benadering toepassen op hun digitale transformatie. 'De Smart Industry Readiness Index (Siri) stelt hen in staat om hun digitale volwassenheidsniveau efficiënt te beoordelen en een systematische aanpak te volgen voor het implementeren van transformatie.'

Siri is ontwikkeld door de Singapore Economic Development Board (EDB) in samenwerking met TÜV SÜD en andere bedrijven en wordt erkend door het World Economic Forum (WEF). Begin dit jaar werden Siri-activiteiten overgeheveld van de EDB naar het International Centre for Industrial Transformation (Incit).

De Siri-beoordeling is gebaseerd op een raamwerk met een duidelijke structuur; de drie belangrijkste bouwstenen technologie, proces en organisatie rusten op acht pijlers, die zijn onderverdeeld in 16 subcategorieën of dimensies. Dankzij deze structuur levert de beoordeling in relatief korte tijd informatieve resultaten op, waardoor zelfs sectorspecifieke benchmarking van het volwassenheidsniveau mogelijk is.

"Siri streeft een holistische beoordeling na die veel verder gaat dan een snelle controle", zegt Pascal Gaillot, Siri-beoordelaar bij TÜV SÜD. In tegenstelling tot veel andere volwassenheidsmodellen richt Siri zich niet uitsluitend op technologie. In plaats daarvan maakt het model gebruik van een geïntegreerde strategie die ook rekening houdt met de processen en organisatie van een bedrijf.

"Naast het beoordelen van de gereedheid van de activiteiten door een gestandaardiseerde kwantificering van looptijden, neemt Siri locatiespecifieke kostenprofielen en bedrijfsprioriteiten op in de analyse. Deze gestructureerde en alomvattende aanpak resulteert in zeer nauwkeurige prioritering van digitale initiatieven voor het bedrijf", zegt Maurice Houben, Siri-beoordelaar bij Yokogawa. Zo ontwikkelen bedrijven een stappenplan dat het mogelijk maakt om de volgende stappen gericht te plannen.

De Siri-applicatie is getest in proefprojecten bij bedrijven van verschillende grootte en uit verschillende industrieën, waaronder chemie, elektronica en luchtvaart. Tot op heden is het met succes gebruikt in 600 bedrijven wereldwijd.

Externe, onafhankelijke beoordelaars

TÜV SÜD en Yokogawa ondersteunen bedrijven met Siri-beoordelingen. Ondersteuning door ervaren, onafhankelijke en gecertificeerde beoordelaars verhoogt de efficiëntie van de beoordeling en verhoogt de informatieve waarde van de resultaten. "Een belangrijk effect dat vaak over het hoofd wordt gezien, is het creëren van bewustzijn en enthousiasme bij de deelnemers voor de Industry 4.0-concepten en de waarde die ze het bedrijf kunnen brengen", zegt Houben. "Deze bieden een sterke basis voor de verandermanagementaspecten tijdens de implementatie van de transformatie-initiatieven."

De beoordelaars van TÜV SÜD en Yokogawa werken meestal in gemengde teams en dragen de expertise en ervaring bij van een test- en certificeringsbedrijf en een leverancier van procesautomatiseringsoplossingen en apparatuur, die beide tot de wereldleiders in hun industriesectoren behoren.