TMC opent kantoor op Brightlands Chemelot Campus

Hightech consultancybedrijf TMC opent in juli een kantoor op de Brightlands Chemelot Campus. TMC is al jaren actief op en rond de campus in Sittard-Geleen, voornamelijk op het gebied van R&D en chemische procestechnologie.

Het bedrijf ziet echter ook potentie voor opdrachten op het gebied van werktuigbouwkunde, manufacturing, life sciences en software voor de regio.



TMC wil in 2022 zo'n duizend nieuwe werknemers aantrekken. "Meer zichtbaarheid in deze regio helpt ons om onze business in Zuid-Limburg verder uit te breiden", zegt CEO Emmanuel Mottrie. De al gerealiseerde groei en de potentie van de provincie zijn de voornaamste redenen voor een aparte vestiging hier.

Talentspecialist

Eric Appelman, directeur business development, Brightlands Chemelot Campus: "Dit zijn tijden waarin beschikbaarheid van goede mensen en binden van talent doorslaggevende factoren zijn voor werkgevers. Omdat er zoveel moet gebeuren en omdat daarvoor een hoog kennisniveau nodig is. Omdat de werknemer van vandaag meer dan ooit een werkkiezer is met zijn eigen, persoonlijke eisen. En omdat de demografische ontwikkelingen op zijn minst uitdagend zijn. Talent is een van de speerpunten van onze campus; we zijn trots dat we met TMC een echte talentspecialist als medebewoner mogen verwelkomen."



Het werkondernemerschapsmodel van TMC biedt werknemers de mogelijkheid de veiligheid van een vast contract te combineren met het avontuur en de flexibiliteit van ondernemerschap.