Universal Robots en Mobile Industrial Robots breiden uit met gezamenlijk hoofdkantoor

Universal Robots en Mobile Industrial Robots (MiR) bouwen een gezamenlijk hoofdkantoor in Odense (DK). De 'hub voor cobots en autonome mobiele robots' meet 20,000 m2 en biedt plaats aan 600 medewerkers. De bedrijven - beide eigendom van het Amerikaanse bedrijf Teradyne - groeiden in 2021 met 40 procent. Samen verwachten ze in 2022 200 nieuwe medewerkers aan te nemen, waardoor er behoefte is aan een groter kantoorpand. De productie van robots zal blijven plaatsvinden in de bestaande panden van Universal Robots en MiR.



President van Universal Robots Kim Povlsen: "Het gaat niet alleen om extra vierkante meters, maar ook om het creëren van de optimale omgeving voor onze werknemers. We werken voortdurend aan innovatie en het verleggen van de grenzen van wat mogelijk is voor cobots en automatisering. Met het nieuwe hoofdkantoor zullen we een unieke en inspirerende werkomgeving creëren, waar we ook zullen profiteren van de toegenomen samenwerking met MiR en de uitstekende synergie tussen ons. Het gebouw is ontworpen met de focus op het welzijn van onze medewerkers en om de mogelijkheden te vergroten voor informele samenwerking gedurende de werkdag."