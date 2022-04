LVD neemt automatiseringsafdeling Duitse robotbouwer Kuka over

De West-Vlaamse machinebouwer LVD heeft de Belgische automatiseringsafdeling van de Duitse robotbouwer Kuka overgenomen en werpt zich daarmee op de markt van automatisering.

Het Duitse Kuka staat bekend om zijn industriële robots en automatiseringssystemen. Het heeft besloten zich toe te leggen op robots en diensten en niet langer op automatiseringssystemen. Dit is de reden dat het de Solutions afdeling van Kuka Benelux in Houthalen-Helchteren in de verkoop heeft gezet.

Vandaag laat het bedrijf in een persverklaring weten dat het een overname deal heeft gesloten met de machinebouwer LVD uit Gullegem. Het West-Vlaamse bedrijf is een wereldspeler op het gebied van metaalbewerkingsmachines. In deze hoedanigheid heeft men ook een goed overzicht van de krapte op de arbeidsmarkt de laatste jaren. Hierin moet de verklaring van de overname gezocht worden. Door een gebrek aan arbeidskrachten, zetten bedrijven vol in op automatisering van hun productielijnen. Op deze ontwikkeling probeert LVD in te spelen.

"Door het enorme tekort aan technisch geschoolde krachten heeft de maakindustrie het in heel het Westen moeilijk. Daarom is de vraag naar technologie om mensen te vervangen groot. In de VS, waar de arbeidsvijfer zo goed als leeg is, zit ons orderboek stampvol", becommentarieert LVD-CEO en medeaandeelhouder Carl Dewulf in de zakenkrant De Tijd de overname.

Bij de Solutions afdeling van Kuka Benelux in Houthalen-Helchteren werken een 20-tal specialisten op het gebied van robotisering en automatisering van productielijnen. Ook zijn er filialen in Duitsland en Finland bij de deal betrokken.