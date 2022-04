Yanmar verwerft meerderheidsbelang in batterijfabrikant Eleo

Yanmar Holdings (Osaka, Japan) heeft een meerderheidsbelang heeft verworven in Eleo Technologies, een snelgroeiend batterij- technologiebedrijf in Helmond. Met de integratie van Eleo’s geavanceerde, schaalbare en modulaire batterijtechnologie breidt Yanmar de mogelijkheden van zijn elektrische aandrijflijn verder uit met maatwerk oplossingen voor industriële toepassingen.

"We zijn onwijs enthousiast over de samenwerking met Yanmar", zegt medeoprichter Bas Verkaik van Eleo. "Yanmar's toonaangevende marktpositie, sterke reputatie, wereldwijde netwerk en decennialange ervaring in de markt zijn een perfecte match met Eleo's geavanceerde batterijsystemen."

Eleo blijft opereren als zelfstandige entiteit op de huidige locatie in Helmond. Ook de drie oprichters, Verkaik, Jeroen Bleker en Bram van Diggelen, blijven gecommitteerd aan het bedrijf en zullen zich richten op het verder ontwikkelen van de technologie en het versnellen van de bedrijfsgroei. De raad van bestuur van het bedrijf wordt gevormd door de drie oprichters en diverse sleutelfiguren binnen Yanmar.

"Yanmar zet flink in op de ontwikkeling van elektrische aandrijflijnoplossingen, zodat onze klanten de transitie kunnen maken naar emissievrije oplossingen zonder dat dit ten koste gaat van de productiviteit", zegt Tomohisa Tao, president van Yanmar Power Technology. "De investering in Eleo geeft ons de mogelijkheid om hun innovatieve technologie toe te passen die ontwikkeld is voor de uitdagende omstandigheden waarin onze klanten werken. We kijken ernaar uit om samen met het Eleo-team verder te werken aan hun progressieve productroadmap en om hen met onze ervaring en expertise te ondersteunen in het ingezette groeipad, naar de realisatie van een duurzame toekomst."