Bescherm industriële apparaten tegen hackers en cyberdreigingen

De voordelen van automatiserings- apparatuur voor de industriële elektronica-industrie zijn groot, maar er is ook een valkuil. De gebruikte techniek maakt industriële apparaten kwetsbaar voor cybercriminaliteit. Het is daarom belangrijk om automatiseringsapparatuur op de fabrieksvloer te beschermen tegen cyberdreigingen en hackers door veilige communicatie mogelijk te maken via time sensitive networking (TSN). OEM-projectmanager Kurt van Buul van HMS Networks geeft tijdens het door FHI georganiseerde D&E event hierover een presentatie.

Van Buul gaat dieper in op het actuele beveiligingsniveau van operational technology (OT) en de status van TSN met betrekking tot dreigingen. Ook zal hij bezoekers bijpraten over de bouwstenen van cybersecurity en het verminderen van ontwikkelingsinspanningen tot 70%. Hij sluit zijn presentatie af met een verrassende oplossing voor een veilige industriële Etherneten TSN-connectiviteit zónder gebruik te maken van stacks. De geboden oplossing heeft een korte time-to-market en levert snel rendement op.



Wil je meer weten over industriële cybersecurity, design automation en embedded systems? Meld je dan aan voor het gratis D&E event op 17 mei in Evoluon in Eindhoven.