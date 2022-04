Strandbeesten en Ingenieur van het Jaar op Constructeursdag 2022

De constructeur weet feilloos hoe hij alle moderne eisen aan duurzaamheid en circulariteit in een ontwerp moet integreren, stimuleren, valideren en gereedmaken voor productie. Zijn project is namelijk niet voor de waan van de dag, maar voor de wereld van morgen. Is dat nu allemaal wishfull thinking of werkelijkheid? Wat vraagt de wereld van morgen? Om hierachter te komen organiseren het vakblad Constructeur en Mikrocentrum de Constructeursdag, op 2 juni 2022.

Een van de sprekers is Theo Jansen, de (geestelijk) vader van de inmiddels wijd en zijd bekende Strandbeesten. De kuntenaar, die ook natuurkunde studeerde aan de TU Delft, maakt deze zelfstandig lopende, kinetische constructies van onder meer pvc-buizen. In de loop van twaalf jaar optimaliseerde hij het ontwerp zo dat ze probleemloos over het strand rennen, terugwijken van de waterlijn en soms zelfs een stukje vliegen.

Ook Marijn van Rooy is te gast, mede oprichter en technisch directeur van Ocean Grazer en Ingenieur van het jaar 2022 . De Ocean Battery, die deel uitmaakt van Ocean Grazer, is een soort waterkrachtcentrale op de zeebodem. De batterij slaat overtollige duurzame energie uit bijvoorbeeld zonne- of windkracht op als potentiële energie, gebruikmakend van de hoge druk die op de zeebodem heerst.

De Constructeurs dag is bedoeld voor werktuigbouwkundig constructeurs, Technisch ontwerpers, Project engineers, Projectleiders, R&D teams, Consultants en docenten/studenten (HBO/TU). Bekijk hier het volledige programma.