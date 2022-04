Recordjaar voor Igus

Igus heeft zijn leveringscapaciteit het afgelopen jaar vergroot en is met 32% gegroeid. De klanten van motion plastics producten - van aandrijfkabels tot tandwielen - bleven een groot deel van hun bestellingen snel ontvangen.

Sinds 2019 investeert het bedrijf in productie en de toeleveringsketen om aan de toenemende vraag te voldoen. Deze opschaling duurt tot 2023. Het doel van de onderneming kreeg focus: verbeteren wat beweegt op een CO 2 -neutrale manier, zonder kunststof afval en "het gemakkelijkste bedrijf om mee om te gaan" worden.



"234 miljoen euro meer omzet in één jaar, met bijna dezelfde verkoopprijzen tot het einde van het jaar, en alles wordt zowel in eigen huis geproduceerd als ingekocht - dat hebben we nog nooit eerder gehad", zegt Frank Blase, CEO. "Onze medewerkers hebben wonderen verricht. En we hadden het geluk dat we onze investeringsplannen zelfs in het zwakke jaar 2020 konden realiseren."



De omzet bedroeg 961 miljoen euro: 32% meer dan in 2020 en 26% meer dan in recordjaar 2019. Dat jaar begon de uitvoering van het plan dat intern 'Catalogus nr. 1' wordt genoemd: sindsdien zijn meer dan 80.000 artikelen extra of in grotere hoeveelheden op voorraad. In 15 distributiecentra wereldwijd is het percentage catalogusproducten dat dezelfde dag of binnen 24 uur wordt verzonden, gestegen tot 25%. "Dat is waarschijnlijk de reden waarom de verkoopgroei vrijwel hetzelfde is voor alle productlijnen", zegt Blase. De online verkoop steeg met 55%.

500 nieuwe spuitgietmachines

De oorlog in Oekraïne en de krapte op veel markten zorgen ervoor dat igus op korte termijn nog meer investeert in materiaalbeschikbaarheid. Tegelijk blijft het bedrijf investeren in grotere productiecapaciteiten. Sinds 2020 is de productie in Keulen verhoogd of gemoderniseerd door 300 extra spuitgietmachines. Er zijn er nog eens 200 besteld. Het nieuwe productiegebouw in Keulen met 20.000 m² extra productie-oppervlak zal naar verwachting op 1 mei 2023 worden opgeleverd. In 2021 werden al nieuwe opslaglocaties voor 12.000 palletplaatsen gebouwd. Plannen voor een verdere uitbreiding van de 'igus Campus Keulen', waarvoor igus aangrenzende kavels ter grootte van 20.000 m² heeft verworven, zijn momenteel in uitvoering. Bij de 35 buitenlandse dochterondernemingen bedroegen de uitbreidingen een totale oppervlakte van 60.000 m².

168 innovaties - hogere output in chipproductie

Klanten uit 50 sectoren benaderden igus met nieuwe uitdagingen. Een voorbeeld zijn cleanroom-kabels voor chipproductie: "Er is veel vraag naar nieuwe flexibele kabeloplossingen zoals de e-skin flat, vooral in de florerende halfgeleiderindustrie", zegt Peter Mattonet, Industry Manager Cleanroom. "In staat zijn om een kabel binnen enkele minuten te vervangen is een revolutie voor de productie en verhoogt de broodnodige output."



In het tweede jaar van thuiskantoor en werken op afstand zagen 168 productontwikkelingen het licht, zoals de motion plastics tandwielen vervaardigd middels spuitgieten, met 740 verschillende artikelen beschikbaar in de webshop. De vier jaar oude Smart Plastics Business Unit lanceerde twaalf nieuwe producten voor conditiebewaking, preventief onderhoud en IoT. In combinatie met realtime kabelbewaking voor Ethernet-kabels en de geïntegreerde, op zonne-energie werkende 'EC.I'-conditiesensor, kunnen klanten onverwachte machine-uitschakelingen volgens igus nu volledig vermijden.

Digitalisering - doe-het-zelf-engineering



Met RBTXpert levert igus sinds '21 robotintegratie via online consultatie en tegen een vaste prijs. In een testruimte van 400 m² voor klanten controleren experts de eisen van de klant. De kosten bedragen typisch 8.500 euro voor hardware en 20 uur integratiewerk, wat een terugverdientijd van enkele maanden betekent. Internationaal is de dienst beschikbaar in zeven landen, met 14 in de pijplijn. Met drie nieuwe online tools zijn er nu 59 onlinediensten. "De doe-het-zelf-engineering op het web van onze klanten is vorig jaar verdubbeld tot 5000 toepassingen met toegevoegde waarde per dag", zegt Blase.

Klimaatneutraal, hulpbronnenbesparend, gerecycled

Op weg naar een klimaatneutrale productie in 2025 (nu 95% in Scope 1 en 2 (Greenhouse Gas Protocol)) verving igus vorig jaar 100 oudere spuitgietmachines door 40% energiezuinigere modellen; de energiehuishouding werd verder geoptimaliseerd en hiervoor volgt eind maart een ISO-certificaat. Het bedrijf plantte 15.687 bomen en het kunststof afval in de productie dat niet direct kan worden gerecycled, werd met 21% verminderd. Het wereldwijde recyclingprogramma voor kabelrupsen is de afgelopen jaren ook gegroeid en internationaal uitgerold. Dit voorjaar presenteert igus haar eerste kabelrupsproduct gemaakt van 100% gerecyclede materialen uit het chainge-programma.

Smeermiddelvrij

Het bedrijf presenteert deze en meer dan 100 andere motion plastics innovaties van het voorjaar van 2022 vanaf april, wanneer de igus motion plastics show haar derde jaar ingaat. Blase : "Op dit moment zijn we natuurlijk allemaal geraakt door de benarde situatie van mensen in oorlog en de immense politieke strijd in de wereld. Maar naast de vele hulpverleningsinspanningen proberen we ons te blijven focussen op technische vooruitgang."

De wereld van beweging verbeteren met motion plastics - dat is de droom van igus. Bijvoorbeeld zonder smering. Volgens bedrijfscijfers vervuilt één liter olie in het milieu één miljoen liter drinkwater. Elk jaar vervuilen 22,7 miljoen ton smeermiddelen de bodem en het water wereldwijd, aldus een cijfer uit 2006. Steeds meer klanten benaderen igus voor een smeermiddelvrije oplossing. "We hopen elkaar op beurzen te zien en we kijken ernaar uit om daar veel igus-innovaties te vinden - ook heel verschillende, op het gebied van mobiliteit."