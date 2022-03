3.250 euro voor Pink Ribbon

MYbusinessmedia, uitgever van Engineersonline en andere business-to business titels voor onder andere de maakindustrie, heeft een cheque van 3.250 euro overhandigd aan Pink Ribbon. De sponsorbijdrage komt uit de opbrengst van een uitgave over Vrouwen in de Techniek en uit donaties van adverteerders. “Ook hebben we zelf een bijdrage gedoneerd”, aldus Stella de Jong, marketingmanager bij MBM .

Het aantal vrouwen met een technisch beroep neemt mondjesmaat toe. Het totale aandeel van vrouwen op de technische arbeidsmarkt is echter slechts veertien procent. Dit percentage moet omhoog. Binnen MYbusinessmedia hebben we hierom besloten om een aantal ‘Sterke vrouwen in de techniek' aan het woord te laten. Deze verhalen waren te lezen in een speciaal katern van verschillende uitgaven, waaronder Vraag&Aanbod (editie 24). De verhalen staan ook online.



De interviews zijn gehouden in oktober/november vorig jaar, de periode waarin Pink Ribbon jaarlijks extra aandacht vraagt voor de bestrijding van borstkanker. Daarom hebben we besloten om gezamenlijk met de adverteerders, een sponsorbijdrage te leveren aan Pink Ribbon.



Hans Erik Boeve, collectorcoördinator voor KWF in Deventer waar Pink Ribbon onderdeel vanuit maakt, was verheugd met de bijdragen. "Dat kan Pink Ribbon weer goed gebruiken voor het onderzoek. Bovendien vinden we dit een hele mooie actie, waarbij vrouwen op de voorgrond worden geplaatst. Kanker, en borstkanker, het bestaat en het is geen vrijwillige keuze, daar kunnen we niet omheen. Iedereen kan er mee te maken krijgen en dat maakt onderzoek hiernaar ook zo essentieel."



De sponsorbijdrage kwam tot stand door bijdragen van Avans Hogeschool, Resato International, Enerpac, Erba, Valk Welding en MYbusinessmedia.