BKL bouwt cleanroom van formaat

BKL Engineering in Nuenen heeft recent een nieuwe ISO-klasse 8 cleanroom in gebruik genomen.

BKL Engineering in Nuenen heeft recent een nieuwe cleanroom in gebruik genomen. Het gaat om een ISO-klasse 8 (ISO 14644-part 1) cleanroom van 540 m2 intern vloeroppervlak en een hoogte van 4,65 meter. De ingebruikname zorgt ervoor dat BKL minimaal de komende vijf jaar aan alle klant- en marktwensen kan voldoen.

Tot voor kort beschikte BKL slechts over een kleine cleanroom, waar zeer specifieke, kleine producten geassembleerd werden. Nu is er geen sprake meer van beperkte ruimte of capaciteit. De nieuwe cleanroom is voorzien van zelfsluitende draaideuren met een hoogte van 4 meter, wat ongebruikelijk hoog is in deze branche.



Bij de bouw van de cleanroom is er veel aandacht geweest voor het welzijn van de medewerkers van BKL. Lars van den Berk, technical accountmanager bij BKL: "De wanden en het plafond van de cleanroom zijn goed geïsoleerd, waardoor de gebruikers van de ruimte geen last hebben van het geluid van de luchtbehandelingsapparatuur. Geïntegreerde, vlakke led-panelen zorgen voor optimale verlichting volgens een vooraf bepaald lichtplan. Bovendien zijn alle ramen van dubbel veiligheidsglas. Dat zorgt voor een open werkomgeving en de inval van daglicht in de ruimte."

Toenemende vraag

Van den Berk: ‘Vooral bij onze grote klanten zagen we een toenemende vraag naar schone assemblage. Denk aan producten bestemd voor laboratoria, ziekenhuizen semicon of de optische branche. Daarom hebben we ruimte in ons magazijn vrijgemaakt voor een cleanroom die toekomstproof is. Nu kunnen we eenvoudig aan de klantvraag voldoen. De gebruikseisen en de omgeving waarin producten gebruikt gaan worden, bepalen of er in de cleanroom geassembleerd wordt."

Groeiambities

"Op het dak van de cleanroom staat het luchtbehandelingssysteem dat stofdeeltjes uit de lucht filtert, een constante temperatuur garandeert en de luchtvochtigheid reguleert. Schoon aangeleverde mono-parts worden in de goederensluis gecontroleerd en - indien nodig - extra gereinigd. Pas dan mag het de cleanroom in, waar we assembleren, nareinigen en verpakken." De nieuwe cleanroom zorgt voor een dienstenuitbreiding voor zowel bestaande als nieuwe klanten en sluit aan bij de groeiambities van BKL.