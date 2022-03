DSPE en Mikrocentrum intensiveren samenwerking

De Nederlandse branchevereniging voor precisietechnologie DSPE en Mikrocentrum, kennis- en netwerkorganisatie voor de hightech- en maakindustrie, gaan nauwer samenwerken. Als partners gaan ze meer gezamenlijke evenementen organiseren en de kennisuitwisseling in hun achterban versterken.

DSPE, toen nog Nederlandse Vereniging voor Precisie Technologie (NVPT), was in 1968 betrokken bij de oprichting van Mikrocentrum. Door de jaren heen werkten beide organisaties veelvuldig samen. Zo waren Mikrocentrum en DSPE in 1998 betrokken bij het Innovatiegerichte Onderzoeksprogramma Precisietechnologie (IOP). Mede door dit programma ontstond in 2000 het idee voor een Precisiebeurs. Eind 2001 organiseerde Mikrocentrum de eerste editie.

Clubhuis

Nu willen de partijen hun samenwerking een nieuwe impuls geven door deze te intensiveren en te verbreden, elk vanuit hun eigen invalshoek. DSPE is als branchevereniging voor precisietechnologen vooral gericht op het uitwisselen van vakinhoudelijke kennis. Mikrocentrum kan dankzij de moderne locatie en de jarenlange ervaring in kennisdelen en het organiseren van evenementen, DSPE en haar leden nog meer ondersteunen in het realiseren van hun ambities. Hun doelgroepen overlappen in de precisiegemeenschap voor hightech- en maakindustrie. De twee partijen kunnen elkaar aanvullen en versterken, aldus DSPE-voorzitter Hans Krikhaar en Mikrocentrum-directeur Bert-Jan Woertman. DSPE kan Mikrocentrum meer inhoudelijk adviseren, bijvoorbeeld voor de invulling van evenementen. Woertman: "Wij faciliteren DSPE graag, waarbij we Mikrocentrum zien als een soort ‘clubhuis' voor DSPE. Wij zijn bereid hierin te investeren en zien dit niet als een commerciële relatie, maar willen als partners samen optrekken." DSPE organiseert onder meer kennisdagen, vult Krikhaar aan. "De vakgebiedspecifieke kennis die onze leden daar presenteren kan breder worden uitgedragen door Mikrocentrum. Een goed voorbeeld zijn onze kennisdagen over vacuüm en contaminatie. Het onderwerp contaminatie kunnen we verbinden aan het jaarlijkse Clean Event van Mikrocentrum."

Precisiebeurs

Uiteraard blijft de Precisiebeurs een centrale rol spelen in de relatie. Woertman: "DSPE kan nog meer inhoudelijke bijdragen leveren aan onze activiteiten, zoals voor het lezingenprogramma op de Precisiebeurs. Dat gaan we meer aandacht geven, in de voorbereiding en invulling en in de publiciteit eromheen. Onze samenwerking sluit perfect aan bij die ambitie." Krikhaar: "We hebben ook meegedacht met Mikrocentrum over de verhuizing van de beurs naar de Brabanthallen in Den Bosch vanwege de pandemie. Wat ons betreft is dat heel goed bevallen en we hebben dan ook geadviseerd om de beurs daar te blijven organiseren."

Informele bijeenkomsten

Om de onderlinge afstemming en de samenwerking nog meer inhoud te geven, komt er periodiek overleg. Dat kan ook leiden tot nieuwe initiatieven, zoals laagdrempelige bijeenkomsten die DSPE en Mikrocentrum samen gaan organiseren, bijvoorbeeld in de aanloop naar een groot evenement. Krikhaar tot slot: "Innovatie leidt tot innovatie, maar samenwerking is vereist. Dat geldt voor het hightech-ecosysteem in de Brainport-regio in brede zin en voor DSPE en Mikrocentrum in het bijzonder. We willen ook het organiseren van gezamenlijke informele bijeenkomsten uitproberen, waar precisietechnologie in een ongedwongen sfeer wordt belicht."