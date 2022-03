Smile Invest helpt Sentechs groeiambities en internationalisatie te versnellen

Om de groeiambities en lange termijn doelstellingen te realiseren heeft Sentech vorig jaar verkennende gesprekken gevoerd met verscheidene financiële partners. Na een zorgvuldig selectie- en onderzoeksproces is besloten om met Smile Invest te gaan samenwerken. Het bedrijf neemt een meerderheidsbelang.

Sentech ontwerpt en assembleert sensoroplossingen op maat. Het bedrijf in Nieuwkuijk is in 2000 opgericht door Marcel Figge en telt inmiddels 60 gespecialiseerde medewerkers. De producten vinden wereldwijd hun weg in toepassingen binnen de halfgeleiderindustrie, automotive, healthcare en agromarkt.

Commercieel Directeur Marco Leeggangers en Operationeel Directeur Hermen Kobus zullen als tweekoppig bestuur de dagelijkse leiding van Sentech op zich nemen. Marcel Figge zal zich verder ontfermen over strategische lange termijn projecten.

De oprichter: "Met Smile Invest halen we een partner aan boord die niet alleen het benodigde netwerk, kapitaal en technische kennis heeft, maar ook 100% aansluit bij onze visie om op een transparante manier lange termijn waarde te creëren voor onze klanten. De komst van Smile in de aandeelhoudersstructuur komt op een moment dat we toe zijn aan de volgende grote stap. We zullen met de nieuwe middelen en kennis gaan investeren in het opbouwen van een degelijke footprint buiten Nederland, en het verder professionaliseren van de operationele faciliteiten."

Ad Notenboom en Bart Cauberghe van Smile Invest: "Sentech is voor ons het schoolvoorbeeld van een Nederlandse hoogtechnologische parel met een unieke positie in de markt. De professionaliteit van de organisatie, kwaliteit van de oplossingen en hoge klanttevredenheid zijn van een niveau dat past bij een onderneming die typisch al een paar jaar verder is. Het technisch innovatief profiel, samen met de sterke groeiambitie van Sentech, passen precies binnen onze investeringsfocus. Wij zullen Sentech ondersteunen bij deze ambities en zien dat de onderneming perfect geëquipeerd is voor zowel organische als anorganische groei van de activiteiten."