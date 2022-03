Hyvia opent waterstof-fabriek

Negen maanden na zijn oprichting opent Hyvia, de joint venture voor waterstofmobiliteit van Renault Group en Plug Power, zijn fabriek in Flins (Fr). Dit is de eerste stap in een groter industrieel project.

Hyvia begint met het assembleren en testen van brandstofcellen op basis van de technologie van Plug Power. De brandstofcel van 30 kW zal de toekomstige Renault Master H 2 -TECH (Van, Chassis Cabine en City Bus) aandrijven. Eind 2022 start de fabriek ook met de assemblage van H 2 -laadstations en de productie van koolstofarme waterstof met een eerste elektrolyser. Hyvia wil tegen 2030 een Europees marktaandeel van 30% hebben voor lichte H 2 ‑bedrijfsvoertuigen.

De fabriek start met 3.000 m2 en een team van 15 operatoren, kaderleden en technici. Tegen eind 2022 zal de assemblage- en testlijn voor brandstofcellen een capaciteit bereikenvan 1.000 eenheden per jaar. Ook wil men dan een assemblagelijn voor laadstations op waterstof lanceren en H2-bevoorrading beginnen met de installatie van een elektrolyser van 1 MW die waterstof zal leveren aan de fabriek (450 kg H 2 /dag), om brandstofcellen en laadstations op waterstof te testen. In de fabriek rijden dan heftrucks op H 2 . In een tweede fase wil men de industriële basis vergroten en de lokale en verticale integratie versterken.

De ingenieurs en operatoren van de fabriek hebben opleidingen gevolgd in Frankrijk en de Verenigde Staten om expertise op te doen voor het assembleren en testen van een brandstofcel. De brandstofcel van 30 kW werkt met PEM-technologie (Proton Exchange Membrane), gebaseerd op de technologie van Plug Power. De assemblage van brandstofcellen vertegenwoordigt ongeveer 450 onderdelen en stromen (lucht, H2, elektriciteit, koelvloeistof en water). De montagelijn is ontworpen voor de assemblage van deze elementen, zoals de controller en de omvormer met hoog vermogen, de luchtfilter, de compressor en de luchtbevochtiger, het koelsysteem tot de eindassemblage van de brandstofcel. De testzone voor brandstofcellen is operationeel dankzij de reeds aanwezige waterstof op de site.