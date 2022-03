Meerderheidsbelang Bosch Rexroth in Kassow Robots

Bosch Rexroth heeft overeenkomst getekend met Kassow Robots ApS met hierin het voornemen een meerderheidsbelang te verwerven in de Deense cobotbouwer uit Kopenhagen. Kassow Robots ontwikkelt en produceert cobots voor industriële toepassingen en heeft ongeveer 25 medewerkers in dienst – in Kopenhagen en in de vestiging in Praag (Tsjechië). Het bedrag dat met het verkrijgn van het meerderheidsbelang is gemoeid is niet bekendgemaakt. De transactie moet wel nog worden goedgekeurd door de anti-trustautoriteiten.

"Collaboratieve industriële robots zijn een andere belangrijke bouwsteen voor de transformeerbare fabriek van de toekomst", aldus Dr. Marc Wucherer van id van de Raad van Bestuur van Bosch Rexroth en verantwoordelijk voor verkoop en fabrieksautomatisering. De lichtgewicht robots van Kassow Robots kunnen op verschillende manieren worden ingezet in de industriële productie. De cobots hebben een hoog laadvermogen en bereik en kunnen werken in zeer kleine ruimten: Uitgerust met zeven assen kan een cobot van Kassow Robots als een arm om hoeken reiken en biedt daarmee een flexibiliteit die tot nu toe naar zeggen uniek is op de markt.

Profiteren

"De vraag naar flexibele robotica is enorm. Verwacht wordt dat de markt voor cobots de komende jaren jaarlijks met 15 à 20 procent zal groeien. We willen profiteren van dit potentieel en voegen collaboratieve robots van Kassow Robots toe aan ons portfolio, waarvan vooral onze klanten in de consumptiegoederen- en mobiliteitsindustrie, inclusief batterijproductie, en in de halfgeleiderproductie zullen profiteren," zegt Wucherer. In 2019 bedroeg de wereldwijde verkoop van cobots ongeveer 670 miljoen Amerikaanse dollar (bron: Interact Analysis, 2021).

Wereldwijde expansie

"Met Bosch Rexroth als internationale leider in fabrieksautomatisering hebben we een partner gevonden die ons ondersteunt bij het uitbreiden van onze bedrijfsactiviteiten. Zo openen we nieuwe markten voor ons cobot-portfolio", verklaart Kristian Kassow, oprichter, managing director en mede-eigenaar.



Sinds de verkoopstart van de eerste twee cobot-modellen in 2019 is de productfamilie van het bedrijf uitgegroeid tot vijf modellen. Deze hebben een bereik van 850 tot 1800 millimeter met een laadvermogen van 5 tot 18 kilogram en bereiken scharniersnelheden tot 225 graden per seconde. Alle modellen hebben zeven assen, en programmering en bediening zijn eenvoudig. De software biedt een modulair platform dat de eenvoudige integratie van randapparatuur zoals grijpers, vision systemen of andere op maat gemaakte functionaliteiten mogelijk maakt.



De combinatie van bereik en laadvermogen stelt de cobots in staat een breed scala aan automatiseringstaken uit te voeren: van verpakken, machinebelading en pick-and-place-toepassingen tot optische kwaliteitscontrole. De integratiekosten zijn volgens de makers aanzienlijk lager in vergelijking met kleinere industriële robots, aangezien hun inherente veiligheid en lagere massa inhoudt dat zij minder bescherming behoeven. Sinds 2019 heeft Kassow Robots al cobots verkocht in de lage driedubbele cijfers. Bosch Rexroth is van plan de activiteiten internationaal aanzienlijk uit te breiden.