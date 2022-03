Siemens en Actemium sluiten partnership voor Opcenter

Siemens en Actemium hebben een partnership gesloten voor het MES/MOMS-portfolio Opcenter van Siemens. Actemium gaat Opcenter implementeren bij maakbedrijven in de Benelux met als doel hun digitale transformatie te versnellen.

Als partners in industriële automatisering bedienen Siemens en Actemium bedrijven in diverse markten. Het MES/MOMS-partnership creëert nieuwe mogelijkheden. "Wij kunnen voortaan productiebedrijven van sensor tot software begeleiden in hun digitale transformatie, waardoor ze hun kostenefficiëntie en kwaliteit verbeteren en hun wendbaarheid verhogen", zegt Roland Pluym, Client Manager bij Actemium.

MES/MOMS-specialist

In MES/MOMS-systemen worden data uit de productieomgeving verzameld voor analyse en optimalisatie. Pluym: "Wij werken met MES/MOMS-systemen van diverse leveranciers. Opcenter van Siemens is complementair aan wat we al bieden en versterkt onze positie als MES/MOMS-specialist in de maakindustrie."

Eén platform

Van oudsher past Actemium veel PLC- en SCADA-technologie van Siemens toe. Pluym: "Door het partnership voor Opcenter kunnen wij hier bovenop intelligente Siemens-software implementeren die alles in de fabriek orkestreert. Zo helpen wij onze klanten vanuit één platform de stap te zetten naar Industry 4.0."



De digitaliseringsdeskundigen van Actemium worden door Siemens getraind in Opcenter. Naast de implementatie van deze MES/MOMS-oplossing helpt Actemium klanten ook met cybersecurity, data warehousing, data analytics en connector operator oplossingen.