SKF-glijlagers gebruikt in langste hangbrug ter wereld

In de op 18 maart geopende 1915Çanakkale-hangbrug over de Dardanellen worden meer dan 340 SKF-glijlagers toegepast in de kabels om de belasting van brug en brugdek op te helpen vangen.

Op 18 maart heeft de Turkse president Erdogan de 1915Çanakkale-hangbrug geopend. Volgens de berichtgeving 18 maanden eerder dan gepland. De hangbrug – de langste in de wereld - over de Dardanellen in het noordwesten van Turkije is meer dan 4 km lang en verbindt Gelibolu/Gallipoli aan de Europese kant, met Lapseki aan de Aziatische kant. Volgens SKF spelen speciale glijlagers uit hun fabriek in het Duitse Schweinfurt een sleutelrol.

SKF heeft meer dan meer dan 340 glijlagers geleverd voor de brug , die nu geldt als langste hangbrug in de wereld met een totale lengte van .4.608 m en een centrale overspaning van 2.023 m. De glijlagers zitten aan de boven- en onderkant van de verticale hangkabels van de brug. Ze dragen bij aan de belastingoverdracht van de twee hoofdkabels van de brug en het brugdek. Tegelijkertijd vangen zij de radiale, axiale en diagonale microbewegingen op die zich voordoen tussen de brug en de ondersteunende kabel. De lagers moeten niet alleen hoge belastingen kunnen dragen, maar ook corrosiebestendig zijn vanwege de ligging van de brug aan de kust. Hiervoor zijn zoutneveltests in het laboratorium in Schweinfurt uitgevoerd op de lagers die beschermd zijn met een speciale oppervlaktecoatingtechnologie.