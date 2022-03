‘Wie kan dit project ondersteunen?’

Eplan komt met de Eplan Marketplace. Een internationaal platform dat gebruikers van CAE-software (Computer Aided Engineering) koppelt aan dienstverleners in bijvoorbeeld engineering, schakelkast- en paneelbouw en consultancy. De Eplan Marketplace is te vinden via de website van Eplan.

"We willen graag dat onze klanten over de hele wereld succesvol zijn", zo vat Marco Litto, Senior Vice President Strategy & Corporate Program van Eplan, het samen. Uit de dagelijkse praktijk blijkt dat de projectbusiness zelf veel hordes kent met datavoorbereiding en -integratie, zaken die bedrijven soms niet alleen aankunnen. Vaak hebben ze ook personele middelen nodig ter ondersteuning. Dit roept de vraag op welke aanbieder van CAE-software, specifiek in de Eplan-omgeving, hiervoor geschikt is? Het is vaak de start van een moeizame zoektocht, vooral in grotere landen waar Eplan-expertise schaarser is. Tot nu toe heeft Eplan Sales ondersteuning geboden bij het leggen van contacten met bedrijven. Dit zoekproces wordt nu vergemakkelijkt met de Marketplace.

Snelle toegang

De Eplan Marketplace is onderverdeeld in drie sectoren:

1. De sector ‘Engineering Services' bevat diensten als het maken van schema's, hardwareontwerp of het instellen van apparaatgegevens. Bedrijven kunnen er bijvoorbeeld terecht als ze op zoek zijn naar iets waarmee ze knelpunten in projecten op kunnen vangen.

2. De sector ‘Module Manufacturing Service' bevat diensten op het gebied van schakelkastengineering, paneelbouw, kabelmontage en kabelboomassemblage.

3. Onder ‘General Consulting' vallen service providers die gezamenlijke klanten adviseren op het gebied van ERP, PLM of softwareontwikkeling (PLC, visualisatie, enz.).

Door te zoeken op de gebruikte software, het soort diensten of op landspecifieke regio's kunnen gebruikers filteren welke aanbieders voor welke taken geschikt zijn. Contact met de bedrijven kan ook rechtstreeks via het platform worden gelegd.

Eisen aan dienstverleners

Dienstverleners kunnen zich gratis registreren via een website. De vereisten voor deelname aan de Eplan Marketplace zijn bewezen kwalificaties, bijvoorbeeld een medewerker die met succes een opleiding tot Eplan Certified Engineer heeft gevolgd plus een beoordeling van ten minste één referentieklant. Eplan managers valideren vervolgens de leverancier en de kwalificaties, waarna bij een succesvolle check het bedrijf wordt opgenomen in de Marketplace. De vermelding en het gebruik ervan zijn uiteraard ook gratis.

Aanbod

Gebruikers kunnen het contactformulier gebruiken voor het indienen van een aanvraag bij de service provider. De services worden daarna vastgelegd en gefactureerd buiten de Marktplaats om. Op het platform kan feedback worden achtergelaten die andere geïnteresseerden kan helpen bij de keuze van hun toekomstige service provider. 60 kleine en middelgrote bedrijven zijn al opgenomen in de Marketplace en Eplan heeft plannen om dit aanbod uit te breiden. Wereldwijd opererende bedrijven met overeenkomstige expertise in de engineeringomgeving worden aangemoedigd om zich te om zich te registreren voor de Marketplace.