Robots vormen tegenwoordig een belangrijk onderdeel van een melkveebedrijf. Daarbij wordt veel data vergaard. Lely heeft een platform ontwikkeld waarmee boeren hun data kunnen delen met andere partijen. Freddie Ruijs, hoofd van de afdeling Digital Farming bij Lely, vertelt tijdens het Machinebouw event op 12 april over de voordelen van zo’n platform.

Ruijs is volop bezig om de transitie naar nog een vergaand gedigitaliseerde melkveehouderij met behulp van het platform Horizon. "Dat noemden we voorheen nog een farm management systeem", vertelt Ruijs. "Dat is dus een compleet softwareplatform waarmee een boer zijn boerderij runt. Dit systeem is weer gekoppeld aan de robots in de stal. We bieden al langer een farm management systeem aan, maar we hebben dit systeem verbouwd met een ander businessmodel eronder. Dit platform staat nu in de markt onder de naam Horizon. Daarin kan een boer via een app of zijn pc zijn werk doen op de boerderij. Hij kan zelf analyses doen op basis van onze analytics-modellen."

Big data company



Het gaat daarbij om een flinke hoeveelheid data uit tal van bronnen: "Wij zijn naast een machinebouwer als Lely ook een big data company met een enorme hoeveelheid data opgeslagen in de cloud. Daarover heen hebben we analytics en algoritmes draaien. En het gaat al lang niet meer om een lijstje met namen van koeien. Elke milliseconden monitoren we, bijvoorbeeld met onze melkrobots, wat een koe gedurende de dag aan het doen is. En er zijn nog veel meer bedrijven die actief zijn op een boerderij, zoals voerleveranciers en veeartsen. Zij hebben ook die informatie nodig. Denk als vragen: eet de koe wel genoeg? En hoe is de kwaliteit van de melk?"

Overgang

Digitalisering is voor de boer de overgang van zien naar meten, van analyse naar inzicht en van betalen voor bezit naar gebruik. Dit is in dit werkveld een grote verandering waarvoor de tijd genomen moet worden, zegt Ruijs: "Het is een enorme overgang voor een boer naar deze manier van werken. Deze veranderingen kosten tijd. Zo hebben onze veehouders altijd eenmalig betaald voor hun managementsoftware. Maar voor veel software waarmee je je werk doet, moet je maandelijks betalen. Dat abonnementenmodel moet je goed uitleggen aan de boer. Dat proces kost dus de nodige tijd."

Wilt u de lezing van Ruijs bijwonen? Schrijf u kosteloos in voor het Machinebouw event op 12 april.