Siemens wil zich met duurzame huisvesting op Zoetermeerse Dutch Tech Campus richting jonge technici positioneren

Siemens heeft een langjarige huurovereenkomst gesloten voor een nieuw te realiseren bedrijfsruimte op de Dutch Tech Campus in Zoetermeer. Met oog op de krapte op de arbeidsmarkt voor technici verwacht Siemens zich met het nieuwe pand aantrekkelijker te positioneren richting jonge technici; zij kunnen onder meer in het gebouw stage lopen en hun loopbaan starten.

Bedrijfsonderdeel Siemens Smart Infrastructure zal een deel van zijn activiteiten onderbrengen aan de Werner von Siemensstraat 40, bestaande uit circa 4.500 m² bedrijfsruimte en 1.100 m² kantoorruimte. De totale omvang van de nieuwbouw betreft circa 21.000 m2; Lamboo Medical is eveneens huurder. De oplevering van het gebouw staat eind 2022 gepland.

Joanne Meyboom, managing director Siemens Smart Infrastructure: "De nieuwe, zeer duurzame huisvesting biedt Siemens de mogelijkheid om onze klanten op eigentijdse en professionele wijze te kunnen ontvangen in een duurzame omgeving met alle aspecten van de Siemens-portfolio die het gebouw zo duurzaam maken. Daarnaast biedt het te realiseren pand mogelijkheden om meer studenten en jonge technici aan ons te binden en kennis te laten maken met onze technologie."

Met het huisvesten van de twee bedrijven in één pand wil men synergievoordelen behalen. Niet alleen worden systemen van Siemens, zoals MRI-scanners, geassembleerd in de medische accommodaties van Lamboo Medical, maar ook draagt de gebouwtechniek die gebruikt wordt bij aan de duurzaamheiddoelstellingen die in het Fit-for-55 programma van de Europese Commissie zijn vastgelegd.

Jonge technici kunnen in het gebouw onder meer stage lopen en hun loopbaan starten. Samenwerking met de Haagse Hogeschool, die ook op het terrein is gehuisvest, en andere opleidingen in de regio, is daarbij van groot belang. Dergelijke samenwerkingsvoordelen passen perfect bij de visie van de Dutch Tech Campus.

Het gebouw is voorzien van onder meer zonnepanelen, energieopslag, laadinfrastructuur en energiemonitoring. Siemens wil verder een Smart Grid-oplossing te implementeren op het terrein, waardoor de uitstoot van broeikasgassen verder kan worden teruggebracht.