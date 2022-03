Een mobiel energieopslagsysteem van gebruikte accu’s Jaguar I-Pace

Niet iedereen kan zich veroorloven om in een Jaguar te rijden, maar binnenkort kan je wel je eigen accu opladen via het emissievrije Jaguar-energieopslagsysteem dat de ingenieurs van het automerk en Pramac hebben ontwikkeld uit gebruikte accu’s uit prototypes en testmodellen van de I-Pace. Het systeem is namelijk te huur.

De lithium-ion accu met een capaciteit van 90 kWh is in de I-Pace goed voor een actieradius tot 470 km (WLTP). De accu levert de energie voor de elektromotoren die gezamenlijk 294 kW (400 pk) vermogen en 696 Nm trekkracht leveren, waarmee de auto in 4,8 seconden van 0-100 km/h kan accelereren. De accu is ontwikkeld voor een lange inzetbaarheid, hoge prestaties en efficiëntie. De garantie op de accu bedraagt 8 jaar/160.000 km voor tenminste 70% van de oorspronkelijke capaciteit.

De geavanceerde techniek maakt de accu geschikt voor een tweede of zelfs derde leven. Als de batterij eenmaal het einde van zijn bruikbare levensduur heeft bereikt, is die voor 95% recyclebaar.

De krachtigste versie van het nieuwe ESS heeft een capaciteit van 125 kWh. Dat is genoeg om de accu van de Jaguar I-Pace volledig op te laden, of om een gemiddeld huishouden twee weken lang van stroom te voorzien. [47,7 kWh per week, gebaseerd op gemiddeld jaarlijks huishoudelijk elektriciteitsverbruik van 2.479 kWh in 2021. Bron: Milieu Centraal.]

Het systeem wordt opgeladen door zonnepanelen en is een opzichzelfstaande unit, bestaande uit een energieopslagsysteem dat gekoppeld is aan een bi-directionele omvormer en bijbehorende controletechnologie. De units zijn beschikbaar voor verhuur en uitgerust met een type 2-laadaansluiting met dynamische regeling om de accu van een elektrisch voertuig op te laden met een vermogen van maximaal 22 kW (AC).

Om de capaciteiten van het systeem te demonstreren, zette Jaguar TCS Racing het in tijdens de tests ter voorbereiding op het 2022-seizoen van het ABB FIA Formula E World Championship in het Verenigd Koninkrijk en Spanje. Het Off Grid Battery ESS met de lithium-ion cellen uit anderhalve Jaguar I-Pace accu leverde de benodigde energie voor de diagnostische apparatuur die de prestaties van de raceauto's analyseert. Tegelijk fungeerde het als noodstroomvoorziening voor de pitbox van het racing team.

Het ESS demonstreert ook hoe de accutechnologie een cyclus doormaakt van de racerij naar de openbare weg en terug naar de racerij. De expertise van Jaguar TCS Racing leidde eerder al tot een software-over-the-air (Sota) update voor de Jaguar I-Pace waarmee de werkelijke actieradius toenam tot 20 kilometer.