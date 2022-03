Altair koopt Powersim voor uitbreiding elektronisch systeemontwerp

Altair heeft Powersim overgenomen, een leverancier van ontwerp- en simulatiesoftware voor de elektronica in voedingen, motoraandrijvingen, controlesystemen en microgrids. Met deze acquisitie breidt Altair het aanbod voor elektronisch systeemontwerp uit naar de elektronica voor voedingen.

Powersim is gevestigd in Rockville, Maryland in de VS.

PSIM

Bij deze acquisitie behoort ook PSIM, de snelle en nauwkeurige software voor het ontwerpen en op systeemniveau simuleren van de elektronica in voedingen en motoraandrijvingen. PSIM vereenvoudigt de implementatie en het generen van embedded code voor de elektronica die wordt toegepast in diverse industriële applicaties.

Powersim's software wordt geïntegreerd in Altair's aanbod voor Electronic System Design, via het flexibele Altair units licentiemodel, inclusief connecties met:

• Altair Flux en Altair FluxMotor voor het ontwerpen van motoren en controllers, met het gebruik van Altair Activate en PollEx Spice voor de simulaties van apparaten, circuits en systemen

• Altair Embed voor het genereren van embedded code

• Altair SimLab voor gecombineerde koel/thermische analyses

"Powersim levert een krachtige oplossing die de ontwikkelingskosten en ‘time-to-market' aantoonbaar reduceert voor duizenden klanten in de hele wereld, waaronder grote bedrijven in de automobiel-, luchtvaart-, consumentenelektronica- en maakindustrie", zegt James Scapa, oprichter en ceo van Altair. "De toevoeging van Powersim's technologieën en het ervaren technische team, dat beschikt over diepgaande kennis van vermogenselektronica, completeert Altair's aanbod voor het ontwerpen van elektromotoren en andere toepassingen."

Hua Jin, president en oprichter van Powersim: "Door ons aan te sluiten bij Altair kunnen wij het gebruik van onze technologieën verder uitbreiden naar veel meer organisaties die hun elektronische ontwerp willen versnellen."