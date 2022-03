Panasonic geeft het TU Delft Hydro Motion Team Toughbooks

Ook dit jaar doet een team studenten van de TU Delft mee aan de jaarlijkse Monaco Energy Boat Challenge, een race op open water tussen boten die op groene energie varen. Het doel van deze wedstrijd is de maritieme sector te inspireren sneller naar een groene toekomst te bewegen. Panasonic ondersteunt de studenten met Toughbook-tablets waarmee ze in alle weersomstandigheden op en naast het water de prestaties van de door hun ontworpen boot kunnen monitoren en optimaliseren.

Het TU Delft Hydro Motion Team zet zich al jaren in om de transitie naar groene energie in de maritieme sector te versnellen. Dat doet het team door elk jaar een vernieuwende boot te ontwerpen en te bouwen en daarmee deel te nemen aan een race om zo efficiënt mogelijk te varen op slechts een klein beetje groene energie. Net als vorig jaar zal het team met een boot op waterstof deelnemen. "Waterstof biedt zoveel potentieel voor de maritieme sector en dat hopen we met dit project weer te belichten door de haalbaarheid van deze schone brandstof aan te tonen," zegt Sophie van 't Hoff, team manager van het TU Delft Hydro Motion Team.

Robuuste hardware

Om de prestaties te optimaliseren, de middelen goed te beheren, te anticiperen op obstakels, belangrijke gegevens te analyseren, koers te houden, informatie te verzamelen en te communiceren, heeft het Delftse team betrouwbare technologische apparatuur nodig die de barre omstandigheden op zee aankan. Panasonic voorziet daarom het team van Toughbook-tablets die bestand zijn tegen zout water, zonlicht, schokken en vallen.



Bij de overhandiging van de nieuwste G2-tablet aan het team zei Pierre van Zon, Channel Development Manager Toughbook Benelux: "Panasonic is al diverse jaren een trotse sponsor van het TU Delft Hydro Motion Team. Het is fantastisch om te zien hoe studenten zich inzetten om slimme oplossingen te bedenken die een bijdrage leveren aan onze toekomst. Als wij daar met onze Toughbook-tablets een bijdrage aan kunnen leveren, doen we dat graag. Veel van onze toestellen worden gebruikt voor maritieme toepassingen waar waterstof een hot topic is. Ik kijk erg uit naar de performance van de nieuwe boot dit jaar. We wensen de studenten veel succes met het verder afwerken van de boot en zijn enorm benieuwd naar de eerste testen."

Monaco Energy Boat Challenge

De Monaco Energy Boat Challenge vindt dit jaar plaats van 4 tot 9 juli 2022. Tijdens de wedstrijd strijden boten in drie klassen zonne-, offshore- en energieklasse.