i-Pro belooft gegarandeerde levertijden en stabiele prijzen

Nu de hele sector wordt geconfronteerd met een tekort aan onderdelen en stijgende prijzen, introduceert i-Pro een nieuwe snelle leveringsservice en bevestigt het dat de prijzen voor alle i-Pro-cameralijnen ongewijzigd blijven. Het bedrijf onderstreept daarmee zijn streven de betrouwbare partner van de volgende generatie voor de beveiligingsindustrie te zijn.

In antwoord op de vraag van klanten naar meer flexibiliteit bij de installatie, voegt het bedrijf ook zijn eerste discrete, zwarte beveiligingscameramodellen met het i-Pro-merk toe.

Zekerheid

Om partners en klanten zekerheid te bieden in het licht van de wereldwijde tekorten aan chipsets en halfgeleiders, introduceert i-Pro de Quick Delivery Service voor alle belangrijke modellen in de eigen reeks, met een levertijd van 2-4 dagen vanaf het Europese magazijn en 2-4 weken vanaf de fabriek Bovendien zegt het bedrijf ondanks de wereldwijde prijsdruk toe de prijzen van de camera's te handhaven, inclusief die van de modellen met AI-ondersteuning.



"In een tijd waarin de hele sector worstelt om aan de marktvraag te voldoen en te maken heeft met voortdurend stijgende prijzen, brengt i-Pro Emea zekerheid en bieden we stabiliteit aan onze partners en klanten, aan de markt en de hele sector", zegt president Gerard Figols. "We hebben gezorgd dat we kunnen beschikken over de essentiële componenten voor onze oplossingen en we hebben vertrouwen in onze leveringsmogelijkheden, waardoor partners en klanten zich vol vertrouwen op hun eigen activiteiten kunnen richten."



Eerste discrete zwarte modellen van het eigen merk

"We zijn er erg trots op dat we de eerste zwarte modellen met het i-Pro-merk op de Emea-markt kunnen introduceren, waarmee we onze AI-ficatie-strategie uitbreiden en de markt meer keuze bieden", vervolgt Figols. De zwarte camera's zijn per direct verkrijgbaar in de Standard Series, als dome- en bulletmodellen voor buiten en binnen.

De S-serie levert toonaangevende, krachtige AI edge-computinghardware, met gratis meegeleverde in-house toepassingen. Het systeem staat ook open voor de ontwikkeling van toepassingen van derden, zodat de camera's in veel bredere commerciële toepassingen kunnen worden gebruikt, bijvoorbeeld in Detailhandel en Industrie 4.0.