Arduino-medeoprichter Gianluca Martino upgradet Uno

De Arduino-microcontroller, die voor het eerst werd uitgebracht in 2005, zorgde voor een turbocharge van de maker-beweging. Hoewel er sindsdien meer geavanceerde boards zijn toegevoegd aan de Arduino-lijn, blijft de basis Uno-microcontroller populair. Goedkoop, eenvoudig te programmeren en robuust genoeg voor beginners, terwijl het toch voldoende capaciteit heeft om interessante dingen te doen voor meer gevorderde gebruikers, het vormt de basis van talloze projecten. Nu heeft een van de oorspronkelijke makers van Arduino, Gianluca Martino, een nieuwe IoT-gerichte module ontwikkeld die is ontworpen als een drop-in vervanging voor de standaard ATMega328P-processor van de Uno.

Hij wordt de Jolly genoemd en integreert een ESP8285 Wi-Fi-adapter en ATMega328PB in dezelfde footprint als de originele processor, met behoud van volledige backward software- en hardwarecompatibiliteit.

Een Kickstarter-campagne moet hem de markt op helpen.

IEEE Spectrum sprak met Martino over wat de nieuwe module de wereld van Arduino brengt.

Er zijn al add-on 'shields' beschikbaar waarmee mensen Wi-Fi-mogelijkheden aan Uno-borden kunnen toevoegen. Wat is er zo speciaal aan de Jolly?

Martino: Dit maakt de connectoren vrij die een schild zou gebruiken en bespaart ruimte. Het is een meer geïntegreerde oplossing. Hiermee kan je andere shields gebruiken zonder de I/O en de andere pinnen te verbruiken die een shield nodig heeft, omdat de Jolly alle communicatie tussen het ESP-apparaat en de processor intern heeft [met behulp van SPI- en UART-interfaces].

De ATMega-variant die we hebben gekozen heeft vier extra pinnen die we daarvoor gebruiken. Kan de ESP-processor onafhankelijk worden geprogrammeerd?

Martino: Ja, je kunt je eigen boot [firmware] downloaden. Omdat het Arduino-ecosysteem voor beginners en gevorderde makers is, bieden we een herstart vanaf het begin-functie als je iets maakt dat het vergrendelt. De ESP-chip is iets voor de gevorderde gebruiker, maar er is documentatie, er is firmware.

De ESP heeft 2 megabyte flash-geheugen. Is dat toegankelijk vanaf de ATMega-kant?

Martino: In de basisversie, nee. We zullen overwegen om het voor sommige gebruikers transparant te maken, maar we proberen de twee subsystemen gescheiden te houden. Een Arduino Uno is vaak voor iemand die snel iets nodig heeft... dus we moeten het eenvoudig maken en niet super geavanceerd maken met superfuncties die veel onderhoud vergen.

Met een geïntegreerd ontwerp dat alles in dezelfde footprint moet persen als de originele ATMega-processor, hoe heb je het ontwerpen van de Jolly's radioantenne benaderd?

Martino: We moesten een compromis vinden, omdat de positie niet de beste is. Misschien zullen we in de toekomst een connector toevoegen om een ​​externe antenne te gebruiken. Maar we moeten niet vergeten dat dit niet iets is voor een industriële toepassing. Zoals gebruikelijk, zoals we in het verleden hebben gedaan, als er een klant is die een speciale applicatieaanpassing nodig heeft, zullen we de mogelijkheid evalueren.

Eenvoud is niet altijd eenvoudig bij IoT-projecten. Het kan heel snel ingewikkeld worden als u zich moet gaan registreren voor online services, enzovoort. Hoe maak je het gemakkelijk voor iemand die bijvoorbeeld een Led wil laten knipperen, maar deze op afstand wil bedienen?

Martino: We willen graag gelijkwaardige Arduino-functies ontwikkelen om dingen transparant te maken als ze eenmaal zijn aangesloten, peer-to-peer of via IP. We horen graag van de goegemeente wat ze nodig hebben.

We zitten midden in een wereldwijd tekort aan halfgeleiders. Hoe heeft dat de lancering van de Jolly beïnvloed?

Martino: We hadden het geluk dat we een tijdje geleden met dit project zijn begonnen, dus we hebben een aantal onderdelen op voorraad. We zijn in ieder geval klaar om de eerste 1.000 stuks snel op de markt te krijgen.... We leven duidelijk in een periode van schaarste.... De extra kosten zullen we in eerste instantie opvangen omdat we dat niet willen dit over te dragen aan de klant. We weten dat we mensen benaderen [met de pitch] dat het een upgrade is, en een klein stukje extra hardware mag niet duurder zijn dan de basishardware.