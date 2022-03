Marc Hendrikse nieuw lid bestuur Mikrocentrum

Marc Hendrikse is toegetreden als lid en inkomend voorzitter van het bestuur van Stichting Mikrocentrum Nederland. Hij gaat proberen een Leven Lang Ontwikkelen verder te verankeren in het hightech ecosysteem.

Marc Hendrikse is sinds 2017 boegbeeld van de Topsector High Tech Systems and Materials (HTSM) waar hij sinds de start van het topsectorenbeleid in 2011 lid van is. In zijn 35 jarige carrière heeft Hendrikse veel ervaring opgebouwd in de technologische industrie. Allereerst in de Automotive sector, met internationale managementposities bij Daf Trucks en als directeur bij touringcar bouwer Bova, en laatstelijk in de High Tech Equipment industrie als CEO van NTS-Group. Hij is voorzitter van de Raad van Toezicht van Fontys Hogescholen en commissaris en adviseur bij enkele industriële bedrijven.

Hendrikse heeft zich zijn hele loopbaan lbeziggehouden met verbinding zoeken en kennisdelen. "De complexiteit van de high tech industrie is zodanig dat alleen samenwerken nog de oplossing is", zegt hij. "Je moet zorgen dat je blijft werken aan ecosysteemontwikkeling om dit te kunnen realiseren. Slim innoveren doe je met elkaar. Twee elementen zijn hier essentieel: talent vinden, houden en bijscholen enerzijds, en de talenten met elkaar verbinden anderzijds. Juist nu, in deze tijd van transities, zijn een Leven Lang Ontwikkelen en verbinding dan ook van cruciaal belang."

Het bestuur bestaat nu uit Marc Hendrikse, Roel Fonville (Voorzitter tot 2023), voormalig topman Philips Healthcare, en Wim Kraaijeveld, voormalig partner van PwC.