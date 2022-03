“Hé robot – ik heb het tegen jou!”

Mitsubishi Electric Corporation heeft technologie ontwikkeld die robots net zo snel taken als sorteren en ordenen laat uitvoeren als mensen. Maar zonder dat je voor de programmering specialisten nodig hebt. Je zegt gewoon tegen de robot wat hij moet doen. En dat maakt volgens de Japanners het programmeren ongeveer tien keer zo snel.

De Japanners gebruiken hiervoor de eigen Maisart AI-technologie . Hier hoort onder andere uiterst nauwkeurige spraakherkenning bij. Operators kunnen hiermee de robot gesproken instructies geven. Het systeem scant de werkomgeving met een 3D-sensor en programmeert automatisch de bewegingen van de robot. De operator kan de bewegingen kunnen eenvoudig via verdere commando's aanpassen en verfijnen. De stemherkennings-AI van Mitsubishi Electric, zou zelfs in lawaaierige fabrieken zeer nauwkeurig zijn en is volgens de ontwikkelaars de eerste gebruikersinterface voor steminstructies voor industriële robots. Mitsubishi Electric streeft ernaar de technologie in of na 2023 op de markt te brengen.

‘Een beetje meer naar rechts'

In een voedselverwerkende fabriek kan je nu tegen de robot iets zeggen als "Stop drie stukken kip in het eerste gedeelte van de lunchtrommel". De AI kan impliciete betekenissen afleiden als een gesproken instructie dubbelzinnig is, zoals bepalen hoeveel bewegingscompensatie nodig is als de robot de instructie "Een beetje meer naar rechts" krijgt. Een tablet met menu's kan ook worden gebruikt om instructies te geven of om categorieën te selecteren zoals ‘waar', ‘wat' en ‘hoeveel' om eenvoudige programma's te genereren. De tablet kan ook worden gebruikt om stereografische AR-simulaties te bekijken, zodat de operator kan bevestigen dat de instructies het beoogde resultaat hebben. Het systeem kan ook de ideale positie van een robot in een virtuele AR-ruimte aanbevelen zonder dat daarvoor een speciale marker nodig is.

Tien keer zo snel programmeren

Door robotbewegingen zelf te kunnen programmeren, inclusief het vermijden van obstakels, vermindert het systeem de werklast die gepaard gaat met het verzamelen van omgevingsinformatie, het invoeren van gegevens en het bevestigen van operaties met behulp van simulaties en/of echte apparatuur. Als gevolg daarvan kan het systeem deze cumulatieve processen voltooien in slechts een tiende of minder tijd in vergelijking met conventionele methoden. Met het oog op deze voordelen wordt verwacht dat het systeem de automatisering zal ondersteunen van werkzaamheden op locaties die niet zo geschikt zijn voor robots, zoals in voedselverwerkende fabrieken met snel veranderende artikelen die voortdurende wijziging van de robotprogramma's vergen.

Zo snel als de mens

Mitsubishi Electric heeft aanvullend een technologie ontwikkeld voor het genereren van trajecten met behulp van informatie over obstakels en de mogelijkheden van de robotrobotprestaties. Met behulp van een eveneens ontwikkelde optimalisatietechnologie die automatisch een snelheidspatroon genereert om voor de kortst mogelijke tijd voor de armbewegingen binnen het toegestane krachtbereik van de robot.

De nieuwe technologie past ook het openen en sluiten van de grijper automatisch aan en optimaliseert deze op basis van de kenmerken van de hand en het te grijpen voorwerp. Bovendien bepalen de grijpherkenning-AI en een 3D-sensor boven het systeem snel de beste grijppositie, waardoor minder tijd verloren gaat. Bovendien stelt visuele informatie van een camera aan de robothand, de robot in staat zijn beweging zelf te corrigeren als de positie van de robot of het doelobject verschuift. Door de robotarm- en handbewegingen te optimaliseren, stelt de nieuwe technologie van Mitsubishi Electric robots in staat even snel te werken als mensen: in 2 seconden een voorwerp pakken en op een aangewezen plaats leggen.