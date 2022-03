BMW wint Microsoft Intelligent Manufacturing Award

Het ‘Edge Ecosystem’ van de BMW Group heeft de Microsoft Intelligent Manufacturing Award 2021 gewonnen in de categorie Envision. Met de cloudgebaseerde softwaretoepassingen kunnen productiegerelateerde ‘apps’ wereldwijd op ‘edge’-apparaten worden gedistribueerd, geconfigureerd en beheerd. Hierdoor kunnen software-innovaties nu efficiënt door gebruikers zelf worden uitgerold zonder af te wijken van gestandaardiseerde bedrijfsprocessen.

Het Edge Ecosystem dat nu als een van de zes winnaars uit de bus is gekomen betekent een aanzienlijk vermindering van het handmatig beheer van vele duizenden apparaten over de hele wereld. Het voorkomt ook dat foutieve configuraties tot productieonderbrekingen leiden en bespaart op onderhoudskosten.



Omdat het systeem open is en gebruik maakt van standaard IT-technologieën, kunnen ook externe partners en leveranciers hun hard- en softwarecomponenten over de hele wereld in het productiesysteem integreren. Snelle hardware-integratie wordt mogelijk gemaakt door een ‘zero-touch installer' die nieuwe ‘edge devices' volledig automatisch en zonder gebruikersinput in het ecosysteem integreert.



De app-configuratie wordt centraal beheerd door het cloudplatform en maakt ‘hotswapping' mogelijk. Als een edge-apparaat uitvalt, is het slechts een kwestie van minuten om de volledige applicatie en configuratie op een nieuw apparaat te laden. Hierdoor wordt downtime in de productie tot een minimum beperkt en is er geen apart, complex back-upbeheer meer nodig.

Wereldwijd in gebruik

Het Edge Ecosystem van de BMW Group is in gebruik in verschillende toepassingen wereldwijd. In de productie verbindt het de camera's en edge-apparaten van gespecialiseerde ‘deeplearning'-modellen die worden gebruikt voor ‘inline' kwaliteitsborging. Het maakt ook het beheer van beeldgegevens mogelijk, die een toepassingsspecifieke verwerking lokaal ondergaan, en biedt de nodige flexibiliteit voor de agile uitwisseling van AI-modellen. Het Edge Ecosystem wordt ook gebruikt in de perserij. Hier moet plaatwerk worden geolied voordat het wordt gevormd, maar de hoeveelheid smering die nodig is, hangt af van een reeks factoren, zoals de opslagtijd. Om de optimale hoeveelheid smering te garanderen, is een deeplearning-model ontwikkeld dat de smeringsparameters voor elke plaat doorgeeft aan de machine en het systeem in real time aanstuurt. Het model is gedistribueerd en wordt voortdurend bijgewerkt in het BMW Group Edge Ecosysteem als een applicatie voor BMW Group persen over de hele wereld, zodat slechts zoveel olie wordt gebruikt als nodig is.

Retrofit

Het Edge Ecosystem kan ook worden gebruikt om bestaande systemen te updaten, zodat ook zij kunnen werken met moderne toepassingen in de cloud. Dit wordt gedaan door een speciale gateway-software te installeren op een edge-apparaat in het systeem, dat vervolgens de gegevens omzet in formaten die compatibel zijn met de cloud. De technologie wordt bijvoorbeeld gebruikt om laadmachines en branddeuren te integreren in het netwerk van autonome transportsystemen in de logistiek.