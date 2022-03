BMW aangesloten bij Responsible Lithium Partnership

BMW Group heeft zich aangesloten bij het Responsible Lithium Partnership-project. Het doel van dit project is om met lokale belangengroepen tot een gedeeld begrip van verantwoord beheer van natuurlijke hulpbronnen te komen en een visie te ontwikkelen voor de toekomst van de Salar de Atacama-zoutvlakte in Chili.

De samenwerking werd in het voorjaar van 2021 gestart door BASF, Mercedes-Benz Group, Daimler Truck, Fairphone en Volkswagen Group voor een geplande duur van drie jaar.

De BMW Group ondersteunt het project door wetenschappelijke bevindingen te delen over de impact van lithiumwinning op de watervoorraden in Salar de Atacama in Chili. BASF en BMW hebben eind 2020 een studie laten uitvoeren door de University of Alaska Anchorage en de University of Massachusetts Amherst naar de effecten van lithiumwinning op de lokale waterhuishouding in Latijns-Amerika.

Het doel van het onderzoek is om een ​​beter wetenschappelijk inzicht te krijgen in de onderlinge afhankelijkheden tussen zoetwater- en lithiumpekellagen, verschillende technologieën te evalueren en de expertise te verwerven om duurzame lithiumwinning te beoordelen. De studie biedt een wetenschappelijke basis voor toekomstige beslissingen over de inkoop van lithium.

Het Duitse Agentschap voor Internationale Samenwerking (GIZ) coördineert het project, gericht op het ontwikkelen van een gezamenlijke visie op de toekomst van de stroomgebieden van de Salar de Atacama. Vertegenwoordigers van lithium- en kopermijnbouw, landbouw, toerisme, inheemse gemeenschappen en overheid worden uitgenodigd op een lokaal multi-stakeholderplatform waar ze samen maatregelen zullen ontwikkelen. Een ander doel is om een ​​gezamenlijk actieplan te ontwikkelen om het langetermijnbeheer van natuurlijke hulpbronnen te verbeteren en om de eerste stappen te zetten.