Schneider zoekt alternatief voor broeikasgas SF6 als schakelmateriaal

Enedis en Schneider Electric starten een project rond een nieuwe generatie MV/LV-schakelmateriaal als alternatief voor het schadelijke SF6 (zwavelhexafluoride)-gas. SF6-gas wordt in veel middenspanningsschakelaars gebruikt. Alhoewel het gas voordelen biedt op het gebied van veiligheid en isolatie, is het het meest krachtige broeikasgas dat onder het Kyoto-protocol valt, wanneer het in de atmosfeer lekt.

Het project wordt uitgevoerd in een R&D-laboratorium van Enedis waar twee RM AirSeT RMU-schakelborden van Schneider Electric worden geïnstalleerd. Deze nieuwe schakelborden worden hier getoetst als MV-distributienetwerk. Het doel van dit experiment is om gedurende 18 maanden het gedrag van de apparatuur in verschillende elektrische configuraties te evalueren. De nabijheid van de R&D-teams van beheerder van een elektriciteitsdistributienetwerk Enedis en Schneider Electric in Grenoble maakt het mogelijk deze tests uit te voeren onder strenge condities, gelijkwaardig aan praktijksituaties.

Een innovatieve oplossing die bijdraagt aan de doelstelling van koolstofneutraliteit in 2050

Deze innovatie vergde meer dan tien jaar onderzoek en ontwikkeling door Schneider Electric: een nieuwe isolatietechnologie op basis van zuivere lucht die dezelfde elektrische prestaties levert als vandaag, evenals optimale veiligheid. Deze nieuwe reeks van ecologisch verantwoorde secundaire MV-distributieapparatuur biedt het dubbele voordeel van compactheid en connectiviteit die nodig is voor een efficiënt energiebeheer.