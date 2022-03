Fluke ii910 helpt Tennet TSO bij het oplossen van communicatieturbulenties op luchthaven Rotterdam Den Haag

Deelontlading is geïdentificeerd als de oorzaak van de communicatieonderbreking tussen luchtverkeersleiding en piloten.

De Fluke ii910 heeft geholpen bij het vaststellen van de hoofdoorzaak van communicatiestoring tussen de luchtverkeersleiding en piloten op luchthaven Rotterdam Den Haag. Operator van de elektriciteits- transmissiesystemen Tennet gebruikte de Precision Acoustic Imager om een probleem met deelontlading te identificeren dat een communicatieonderbreking van 10-20 seconden tussen grondpersoneel en piloten veroorzaakte.

In januari 2021 informeerde het Nederlandse Agentschap Telecom TenneT dat interferentie afkomstig van een van de substations die het beheert en onderhoudt een communicatieprobleem veroorzaakte tussen luchtverkeersleiding en piloten op alle binnenkomende vluchten vanuit het Verenigd Koninkrijk. Tennet onderzoek uit om de mogelijke hoofdoorzaken vast te stellen. Hoewel de eerste hoorbare en visuele inspecties geen abnormale bevindingen toonden, gaf een deelontladingsinspectie, uitgevoerd met de ii910 aan dat dit door corona-ontlading kwam. Na identificatie van het probleem is er onderhoud aan het substation uitgevoerd om de gebieden te repareren waar corona-ontlading optreedt. Hierdoor is alle communicatie tussen de controletoren van de luchthaven en de piloten hersteld.



De Fluke ii910 Precision Acoustic Imager is ontwikkeld om technici te helpen bij het snel en eenvoudig identificeren en lokaliseren van deelontladingen. De detectietool heeft een 7-inch LCD-aanraakscherm dat een SoundMap over een visueel beeld legt voor snelle identificatie van ontlading of lekken met frequenties tussen 2-100 kHZ. De ii910 biedt video-opnamen tot vijf minuten en heeft een batterijduur van ten minste zes uur.



"De Fluke ii910 Precision Acoustic Imager bleek van onschatbare waarde bij het snel en eenvoudig identificeren van het probleem van de deelontlading", aldus Roel Van Hees, Operational Maintenance Engineer bij Tennet. "In het verleden zouden we moeten hebben luisteren en/of gebruikmaken van een ultraviolet (UV)-camera. Deze methodes zijn langzaam en inefficiënt in vergelijking met de Fluke ii910. Dankzij het brede zicht konden we met de Fluke ii910 snel het substation scannen en de probleemgebieden van de deelontlading identificeren."



"De Fluke ii910 Precision Acoustic Imager werd ontwikkeld met de eindgebruiker in het achterhoofd," aldus Tako Feron, Product Manager Acoustic Imaging bij Fluke Corporation. "Roel Van Hees maakte deel uit van een werkgroep die hielp bij het testen van en feedback geven over het product tijdens de ontwikkeling. De feedback van deze groep was van onschatbare waarde om ons te helpen bij het aanpakken van enkele van de knelpunten waarmee ze dagelijks worden geconfronteerd. Wij blijven met deze groep samenwerken om nieuwe functies aan de software toe te voegen."