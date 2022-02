Lemken bouwt fabriek voor onkruidbestrijdingsmachines van 18 miljoen euro

Lemken bouw fabriek voor onkruidbestrijdingsmachines van 18 miljoen euro

De wereldwijde vraag naar onkruid- bestrijdingsmachines, zoals camera-gestuurde schoffelapparatuur is zo groot, dat machinefabriek Steketee uitbreiding en een moderne productiefaciliteit nodig heeft. Daarom investeert moederbedrijf Lemken in een nieuwe fabriek, die gebouwd zal worden in Dinteloord, niet ver van de huidige vestiging in Stad aan ‘t Haringvliet. Steketee zal zich vestigen op het Agro Food Cluster Nieuw Prinsenland in de gemeente Steenbergen (Noord-Brabant). De planning is dat de nieuwe fabriek in het najaar van 2023 haar deuren opent en plaats biedt aan tenminste 30 extra medewerkers.



CEO Anthony van der Ley van Lemken: "We zullen samen met de gehele keten op een verstandige en stapsgewijze manier naar een duurzame voedselproductie toe moeten werken. Ook, of eigenlijk juist ook, de primaire landbouw zal hierin een voortrekkersrol gaan vervullen. Er zijn vele mogelijkheden en oplossingen voor problemen die we met techniek en hightech kunnen oplossen. Een mooi voorbeeld daarvan is de omslag van chemische naar mechanische onkruidbestrijding. Bij Lemken geloven dat dit voorlopig niet zonder chemie kan, maar we denken dat het wel minder en preciezer kan. Daarom hebben we in 2018 Steketee gekocht en geven we vol gas in de verkoop, productie en ontwikkeling van de Steketee machines. Er wordt ook extra geïnvesteerd in productontwikkeling, zoals het toepassen van kunstmatige intelligentie."