Hyet werkt met TU/D aan volgende generatie zonnefolie

TU Delft en Hyet Solar hebben een nieuw vierjarig onderzoekscontract getekent voor de ontwikkeling van een volgende generatie zonnefolie. In Arnhem zal een nieuwe productiefaciliteit worden gebouwd.

Powerfoil is een lichtgewicht, flexibele, dunne-film silicium PV-technologie die op allerlei manieren kan worden toegepast. Het kan bijvoorbeeld worden geïntegreerd in traditionele dakpannen, maar door het roll-to-roll productieproces kunnen ook tot 30 meter lange modules worden geproduceerd, terwijl de vorm kan worden aangepast aan de behoeften van de eindgebruiker.

Fundamenteel onderzoek en industriële aanpak

Hoofd Technologie Edward Hamers binnen Hyet Solar: "Het is een eer om samen te werken met een van de meest gerenommeerde instituten op het gebied van fotovoltaïsche technologie. Daardoor tillen we onze unieke productie naar een volgend level. Het fundamentele onderzoek aan de universiteit sluit naadloos aan op onze industriële aanpak en maakt de samenwerking zo succesvol. Met de uitbreiding van onze productiefaciliteit in Arnhem, kunnen we deze Nederlandse technologie eindelijk op grote schaal produceren en daarmee compleet nieuwe markten aanboren die voor de conventionele PV-modules buiten bereik liggen."



De onderzoeksactiviteiten van de TU Delft worden geleid door professor Arno Smets die zich sinds jaar en dag bezig houdt met onderzoek naar technologieën om zonne-energie in bruikbare energie om te zetten, zoals elektrische of chemische energie. Hij zegt: "De samenwerking met Hyet Solar is een prachtig voorbeeld van hoe innovatie op lab-schaal snel kan worden omgezet naar fab-fabricage op industriële schaal. Nieuwe materialen, apparaatarchitecturen en verwerkingsstappen die in het lab aan onze universiteit zijn ontwikkeld, zullen snel worden toegepast in de huidige en toekomstige productielijnen. Ik ben verheugd dat onze expertise, onderzoeksactiviteiten en studenten direct impact hebben op een van de momenteel meest opwindende ontwikkelingen in zonne-elektriciteitstechnologieën ter wereld."