Bosch richt start-up op voor kwantumsensortechnologie

Robert Bosch richt een nieuwe business unit op voor de commercialisering van kwantumsensoren. Om te kunnen deelnemen aan de verwachte sterke marktgroei worden de onderzoeksresultaten van de afgelopen jaren gebundeld in een in-house start-up en omgezet in producten.

Jens Fabrowsky, executive vice-president van Bosch Automotive Electronics en verantwoordelijk voor de halfgeleiderdivisie zegt: "Kwantumtechnologie verlegt de grenzen van wat mogelijk is - zowel op het gebied van gegevensverwerking als op het gebied van sensoren. Het doel is vooral om het brede praktische voordeel van kwantumeffecten te vergroten - van de ontvwikkeling van CO-neutrale aandrijflijnen tot neurologische diagnostiek. Bosch doet al vele jaren intensief onderzoek naar kwantumsensortechnologie en we zien onszelf als wereldleider op dit gebied. In de toekomst willen we hieruit ook businessmodellen ontwikkelen."

Katrin Kobe leidt nieuwe unit

De CEO van de nieuw opgerichte start-up is Katrin Kobe. Ze heeft een doctoraat in de fysica en brengt meer dan 25 jaar managementervaring mee naar Bosch, die ze opdeed in verschillende technologiebedrijven. "Onderzoek is heel belangrijk bij Bosch. Als wereldwijd bedrijf met allianties en expertise op het gebied van kwantumtechnologie grijpt Bosch de kans om dit toekomstgerichte onderwerp vooruit te stuwen in de flexibele omgeving van een start-up", aldus Kolbe.

Momenteel werken er 15 medewerkers in de nieuwe start-up. Naar verwachting zal het team de komende maanden groeien tot 20 medewerkers. Er wordt met name gezocht naar ingenieurs en business field developers.

Medische toepassingen

Kwantumsensoren gebruiken de individuele atomen van een gas of defecten in vaste stoffen als atomaire meetinstrumenten. Door hun gerichte initialisatie vóór de meting, en het uitlezen van individuele kwantumtoestanden na de meting, bereiken kwantumsensoren een ongekende precisie. Dankzij kwantumtechnologie is het in de nabije toekomst mogelijk om met een factor 1.000 nauwkeuriger te meten dan met de huidige MEMS-sensoren (MEMS - micro-elektromechanisch systeem). Kwantumsensoren kunnen bijvoorbeeld helpen om neurologische ziektes zoals Alzheimer en Parkinson nauwkeuriger en gemakkelijker te diagnosticeren. Ze kunnen ook worden gebruikt om zenuwimpulsen te registreren, bijvoorbeeld om in de toekomst medische prothesen te besturen. Dergelijke sensoren zullen het ook mogelijk maken de meest subtiele veranderingen in de positie van objecten te detecteren.

Bosch doet nu zeven jaar onderzoek naar kwantumsensortechnologie en heeft volledig functionele en krachtige demonstratiemodellen gebouwd van een kwantummagnetometer en een kwantumgyrometer. Kwantummagnetometers kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om minuscule magnetische velden te detecteren die worden gegeneerd door fysiologische processen. Kwantumgyrometers maken de uiterst nauwkeurige detectie van rotaties voor de navigatie van autonome systemen mogelijk. Het doel op lange termijn is een verdere miniaturisering tot en met de integratie van de technologie op een chip. Daarnaast is Bosch sinds 2018 actief betrokken bij acht publiek gefinancierde, deels internationale projecten op het gebied van kwantumsensortechnologie. Met deze nieuwe business unit wil Bosch dit vakgebied nu ook ontsluiten voor zijn eigen strategische doeleinden.

Markt

Bosch verwacht de komende jaren een sterke groei voor toepassing van kwantumsensortechnologie. 'In 2021 werd werldwijd 22 miljard dollar geïnvesteerd in kwantumtechnologie. Volgens McKinsey & Co. zal het marktvolume voor kwantumsensoren naar verwachting groeien tot zeven miljard US dollar.'

De nieuwe business unit zal vanaf het begin van dit jaar worden ondergebracht in de gebouwen van Grow Platform in Ludwigsburg. Organisatorisch maakt de start-up deel uit van de divisie Bosch Automotive Electronics die in Reutlingen is gevestigd.