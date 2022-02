Hoppenbrouwers Techniek groeit met 16% in 2021

Koninklijke Hoppenbrouwers Techniek sloot 2021 af met een omzet van 254 miljoen. In dit tweede corona-jaar maakte de technisch dienstverlener haar groeiambitie wederom waar en groeide met 16% (36 miljoen meer dan in 2020). Als een van de snelst groeiende bedrijven in Nederland ontving Hoppenbrouwers hiervoor een FD Gazelle.

Hoppenbrouwers is actief in verschillende marktsegmenten met een breed pakket aan technische disciplines. In de ontwikkeling naar landelijke dekking nam de technisch dienstverlener afgelopen jaar een installatiebedrijf over in Goedereede en recent in Haarlem. Ook groeide het bedrijf autonoom met de opening van een vierde locatie in Udenhout en een nieuwe vestiging met 40 werknemers in Arnhem. Verder investeerde het in een nieuw pand van een overgenomen bedrijf in Sittard en in professionalisering van de ICT. Hierbij is vooral veel geld geïnvesteerd in informatiebeveiliging met het oog op privacybescherming van medewerkers, klanten en andere partners.

Uitdagingen in de markt

Ondanks de groei had Hoppenbrouwers in 2021 ook te maken met uitdagingen in de markt zoals krapte op de arbeidsmarkt, lange levertijden van materialen en gestegen prijzen. Deze indirecte gevolgen van corona zorgden onder meer voor vertraging en extra kosten in projecten. Bovendien was de uitstroom van medewerkers groter dan vorig jaar door de overspannen arbeidsmarkt en een hoger natuurlijk verloop.

Wereldwijde cyberaanval

Algemeen directeur Henny de Haas: "We wisten inmiddels hoe we moesten omgaan met de (zakelijke) gevolgen van corona, maar afgelopen jaar werden we ook opgeschrikt door een wereldwijde cyberaanval. Dankzij onze uitstekende informatiebeveiliging konden we deze snel opmerken en door de inspanning en adequate aanpak van onze medewerkers hielden we de schade ervan beperkt. Normaal gesproken staat er ongeveer drie weken voor om een dergelijke hack eronder te krijgen; wij wisten de aanval in drie dagen te beslechten. Dit laat zien dat we een geweldig fundament hebben om samen door te kunnen bouwen aan ons mooie en financieel gezonde bedrijf."

Meer focus op consumentenmarkt

Dit jaar lanceert Hoppenbrouwers een online platform waar consumenten producten kunnen afnemen op basis van een all-in service abonnement voor een vaste prijs per maand. Het bedrijf start met het aanbieden van cv-ketels en breidt dit in enkele jaren uit naar andere technische consumentenproducten zoals (hybride) warmtepompen, zonnepanelen, airco's en laadpalen. "We bedienen consumenten al vanuit diverse vestigingen (4% van de omzet), maar gaan er met dit platform meer focus op leggen. Mede door subsidies voor verduurzaming van huizen merken we een groeiende behoefte aan technische installaties in de particuliere sfeer", geeft De Haas aan.