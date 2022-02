Hummel beloont A&C Solutions voor sterke groei

A&C Solutions in Turnhout (BE) heeft zich in tien jaar tijd ontwikkeld van een jonge start-up tot één van de belangrijkste Hummel-partners op het gebied van connectoren. Hummel heeft dit beloond met een award ‘voor de buitengewone en dynamische zakelijke ontwikkeling’.

In 2011 zocht A&C een partner om het gamma industriële ronde connectoren uit te breiden. Het bedrijf dacht dat het met Hummel veel voor zijn klanten kon betekenen, bezocht de leverancier op een beurs en op de productiefaciliteiten in Denzlingen en Waldkirch. Onmiddellijk daarna werd de samenwerking beklonken.



Vandaag de dag is A&C Solutions één van de belangrijkste Hummel -partners en biedt het zijn klanten connector oplossingen binnen het hele M12 Power tot M40 gamma. "Uitstekende knowhow, de focus op connectoren en de kennis van de markt zijn de succesfactoren", meldt Bernd Lais, Technical Customer Support bij Hummel. Hij voerde de eerste gesprekken met A&C-oprichter en Managing Director Maarten Voermans in 2011.

Omzet vertienvoudigd

Op dat moment had A&C Solutions een omzet van 750.000 euro, vandaag is dat 7,4 miljoen euro. Voermans waardeert de hoge productkwaliteit en de uitstekende logistiek. Ook de open en eerlijke samenwerking is voor hem een deel van het geheim van het succes: "Het vertrouwen dat Hummel vanaf het begin in ons en ons jonge bedrijf stelde, was zeer te waarderen."