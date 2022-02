Europese subsidie voor SKF-fabriek voor reconditionering van olie (video)

SKF heeft van de Europese Commissie een subsidie van 1,62 miljoen euro ontvangen voor de installatie en exploitatie van een stand-alone verwerkingsinstallatie voor de regeneratie van industriële oliën in het Spaanse Tudela, Spanje. Met hun RecondOil-technologie wordt hier gebruikte olie teruggebracht tot hetzelfde oorspronkelijke prestatieniveau. De installatie moet aan het begin van het tweede kwartaal operationeel zijn.

‘Technologische doorbraak

Hierbij wordt gebruikgemaakt van de Dubbele Scheidingstechnologie (DST), ontwikkeld door SKF RecondOil, om verontreinigingen uit gebruikte oliën te verwijderen en ze terug te brengen in een schonere, bruikbare en hoogwaardige staat. De installatie in Tudela is de meest recente toevoeging aan het groeiende aantal DST-systemen in het productiegebied van SKF. De technologie wordt al toegepast op meerdere locaties in Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Azië.

"Met deze technologie kunnen we ongekende niveaus van oliereinheid bereiken die herhaaldelijk hergebruik van olie in dezelfde toepassing mogelijk maken. Onze service is een technologische doorbraak, gericht op de implementatie van de gepatenteerde technologie op significante commerciële schaal", zegt Carl Philip Fredborg, teamleider Deployment and Aftersales bij SKF RecondOil.



De DST combineert chemische en mechanische scheidingsprocessen. In de eerste stap wordt een gespecialiseerde chemische samenstelling, een zogenaamde booster, aan de olie toegevoegd. De booster trekt vuil aan in de olie - tot nanodeeltjes aan toe - terwijl de essentiële olieadditieven intact blijven. In de tweede stap wordt al het vuil van de olie gescheiden, zodat een schone olie overblijft die voortdurend kan worden geregenereerd.

Oliekringloop sluiten

Het project maakt circulaire terugwinning en hergebruik mogelijk van oliën die normaal gesproken het einde van hun levensduur zouden hebben bereikt en moeten worden verwijderd. Verwijdering gebeurt meestal door afvalverbranding. Aangezien met DST echter bijna alle onzuiverheden kunnen worden verwijderd, kan de olie in plaats daarvan opnieuw worden gebruikt.



De toepassing van DST kan de behoefte aan nieuwe olie op basis van fossiele brandstoffen verminderen, evenals het verbruik van fossiele brandstoffen en de emissies die gepaard gaan met de productie, het vervoer en de verwijdering van de vervangen nieuwe olie. Naar verwachting kan in de nieuwe verwerkingsinstallatie jaarlijks tot 2,5 miljoen liter gebruikte olie worden verwerkt. Op volle capaciteit betekent dit dat het nieuwe verwerkingsbedrijf gedurende de eerste 10 jaar meer dan 15000 ton CO2-emissies helpt te voorkomen in vergelijking met dezelfde hoeveelheid ‘virgin' olie.

De innovatie is afgestemd op de industriële strategie van de EU om circulariteit in te voeren op nieuwe gebieden en in nieuwe sectoren van de economie, om het verbruik van grondstoffen, de afvalproductie en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Het sluit ook aan bij de VN-duurzaamheidsdoelstelling nummer 12: verantwoord consumeren en produceren. Installaties als deze kunnen worden gebruikt in de buurt van grote industriële complexen en voor klanten die actief zijn in bijvoorbeeld de chemische, petrochemische, raffinaderijen en de luchtvaart.