Alliantie PTC en Schaeffler moet digitale transformatie-Roadmap versnellen

Leverancier Schaeffler van powertraincomponenten gaat de oplossingen van PTC gebruiken om te standaardiseren en zo een geïntegreerd, end-to-end IT-landschap implementeren. Schaeffler zal PTC helpen bij het ontwikkelen van marktspecifieke standaard oplossingen om beter aan te sluiten op de behoeften van de automobielsector en industriële bedrijven.

Schaeffler gebruikt PTC's CAD- en PLM-oplossingen al 20 jaar zijn digital twins en 3D-modellen, bijvoorbeeld voor augmented reality-projecten. Het bedrijf wil nu overstappen van een op maat gemaakte engineering IT-omgeving naar standaardapplicaties in de hele onderneming. Dit om vlot in te spelen op de snel veranderende vereisten in een dynamische, concurrerende omgeving.



Met de alliantie willen de bedrijven de bestaande omgeving optimaliseren en uitbreiden met projecten zoals Schaeffler's Enterprise Traceability of Model-Based Enterprise, waarbij de softwareontwikkeling oplossingen verder worden geïntegreerd. Het doel is om de software- en systeemontwikkelingsoplossingen (Application Lifecycle Management en Model-Based Systems Engineering voor het volledige bedrijf in te voeren).

Hierdoor kunnen kritieke systeemtechnische vereisten beter in kaart worden gebracht, zoals het naleven van verschillende landspecifieke veiligheidsvoorschriften.