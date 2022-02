Trumpf levert 200e EUV-laser aan ASML

Trumpf heeft de 200e EUV-laser aan ASML geleverd. De lasers vormen het hart van de EUV lithografiesystemen van het bedrijf.

In deze systemen spelen de krachtige laserversterkers van Trumpf een belangrijke rol, omdat hiermee een lichtgevend plasma gegenereerd kan worden, dat de EUV voor de belichting van de wafers levert. In samenwerking met ASML en fabrikant van optische systemen Zeiss ontwikkelde Trumpf een CO2-lasersysteem, waarmee inmiddels meer dan 100 wafers per minuut bewerkt kunnen worden.

De grote uitdaging bij EUV-licht: het is moeilijk te genereren, omdat het met 13,5 nanometer bijna in het bereik van de atomaire grootte zitten. Om EUV-licht te genereren, schiet een laser tinnen druppeltjes 50.000 keer per seconde in een vacuümkamer. Hierdoor ontstaat een plasmaflits met de gewenste golflengte van 13,5 nanometer. Daarna vangen verzamelaars het EUV-licht op dat door het plasma wordt uitgezonden, bundelen het en brengen het over naar het lithografiesysteem voor belichting van de chip.

ASML integreert als machinebouwer alle componenten en zet een machine in elkaar die 180 ton weegt en meer dan 100.000 onderdelen, 3.000 kabels, 40.000 schroeven en meer dan 2 kilometer slangen bevat.