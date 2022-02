Schaeffler neemt leverancier innovatieve robotaandrijvingen over (video)

Schaeffler neemt alle aandelen van Melior Motion over om het robotica-portfolio van de divisie Industrie verder vergroten. Melior Motion heeft jarenlang gewerkt aan de ontwikkeling van een innovatieve planetaire tandwielkast voor industriële robots.

Na de eerst stappen van Schaeffler in de robotaandrijvingen met een ‘harmonic drive'-overbrenging met elektromotor en sensoren voor cobots, is de voorgenomen overname de tweede stap en breidt het programma uit met overbrengingen voor hogere belastingen in industriële toepassingen. De overbrengingen van Melior kenmerken zich volgens de bekenmaking ‘door een hoge precisie, een uitstekende herhaalbaarheid, een uiterst laag geluidsniveau en een bijzondere robuustheid'. Op basis van de technologie is een modulair platformconcept ontwikkeld.

Strategische overname

Meilior had in 2021 een omzet van ongeveer 23 miljoen euro, heeft meer dan 100 mensen in dienst en is gevestigd in het Duitse Hameln. Een produktievestiging in China is in voorbereiding. De belangrijkste afzetmarkten zijn momenteel Europa en China. De partijen hebben afgesproken geen financiële details bekend te maken over de transactie, die volgens plan begin februari 2022 moet worden afgerond.

Dr. Stefan Spindler, lid van de Raad van Bestuur van Schaeffler Industrie: "Met Melior Motion GmbH nemen wij een zeer innovatieve onderneming op het gebied van robotica over, die zich op een sterk groeipad bevindt. Met deze overname vullen wij onze nog jonge portefeuille voor actuatoren in robots aan en breiden wij onze positie als innovatieve leverancier in dit belangrijke vakgebied aanzienlijk uit. Ook als gebruikers van robots in onze 75 Schaeffler productievestigingen zullen wij de bijzonderheden van dit portfolio gebruiken om de effectiviteit te verhogen."