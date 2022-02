Record jaaromzet voor Universal Robots

Universal Robots heeft een recordjaaromzet van 278 miljoen euro gerapporteerd. Dat is 41 procent meer dan in 2020 en 23 procent meer dan de pre-pandemische resultaten in 2019.

CEO Kim Povlsen: " Universal Robots heeft een geweldig jaar achter de rug. In een bedrijf als het onze, dat geavanceerde hardware produceert volgens hoge kwaliteitsnormen, vereist dit soort groei een enorme inzet van alle betrokkenen. Ons productieteam in Denemarken heeft interne records gebroken wat betreft het aantal gebouwde cobots. In het vierde kwartaal bereikte de productie een hoogtepunt, met maar liefst 400 cobots in één enkele week. Onze supply chain-experts hebben hard gewerkt om ons bedrijf soepel draaiende te houden, ondanks wereldwijde leveringsuitdagingen."De omzet van het vierde kwartaal lag 22 procent hoger dan dat van 2020 en 28 procent dan dat van 2019. Povlsen: "Onze groei wordt gedreven door verschillende langetermijntrends, waaronder tekorten aan arbeidskrachten en een groeiend bewustzijn van de bijdrage die automatisering kan leveren aan de productiviteit. We bereiken niet alleen nieuwe consumenten, we zien ook dat fabrikanten hun gebruik van cobots uitbreiden nadat ze de impact van de technologie hebben gezien."Het Deense bedrijf verwacht dat de sterke groei in 2022 zal aanhouden, aangezien de vraag naar collaboratieve robots zal toenemen en hun uitgebreide ecosysteem meegroeit.