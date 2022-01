Motrac Industries groeit uit zijn jas

Motrac Industries betrok in 2021 een nieuw, duurzaam en ruim pand in Zutphen. Het bedrijf draait echter zo goed, dat het al te klein is en in maart 2022 start met de bouw van een extra hal.

Motrac Industries, onderdeel van moederbedrijf Royal Reesink, bestaat bijna 70 jaar. Lag een aantal jaren geleden de nadruk van het bedrijf nog vooral op hydrauliek, tegenwoordig is ook een portfolio opgebouwd van elektrische aandrijvingen en componenten. Dat heeft geleid tot een behoorlijke groei van het bedrijf.

De vraag naar innovatieve elektrische oplossingen blijft toenemen. "Wij zijn daar een aantal jaren geleden, toen het allemaal nog in de kinderschoenen stond, ingedoken. We leren en ontwikkelen nog iedere dag", aldus Managing Director Maarten Vinkesteijn. "Niet alleen ons bedrijf maar heel Royal Reesink. Samen met onze zusterbedrijven hebben we verschillende elektrisch aangedreven toepassingen ontwikkeld, waaronder de elektrische werktuigdrager Reco eTrac."