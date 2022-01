Hoppenbrouwers Techniek krijgt Top Employer Award

Hoppenbrouwers Techniek heeft internationale erkenning gekregen voor zijn HR-aanpak: het heeft als 1 van 63 bedrijven in Nederland een Top Employer Award 2022 gekregen.

HR-directeur Ellen Vermeer is trots op deze waardering: "Dit is een belangrijke mijlpaal in onze groeistrategie. Het is een bevestiging dat we de juiste koers varen om een succesvolle en aantrekkelijke onderneming te zijn voor onze 1500 medewerkers en voor de honderden medewerkers die we nog aan willen nemen de komende jaren. Wij scharen ons met deze award tussen grote internationale bedrijven en zijn een van de eerste technisch dienstverleners in onze branche die dit certificaat krijgt."

6000 sollicitanten per jaar ondanks schaarste

In heel Nederland springen werkgevers om goed gekwalificeerd personeel. De uitdaging is daarbij niet alleen om de juiste mensen te vinden, maar vooral om ze te behouden. Jaarlijks solliciteren zo'n 6000 mensen bij Hoppenbrouwers Techniek.

In het rapport van Top Employer Institute werd de technisch dienstverlener vooral gewaardeerd om de lange termijn visie die ondersteuning biedt aan de businessplannen van het bedrijf. De HR-directeur: "We hebben een visie die rust en stabiliteit geeft voor mensen. We zijn een gezond bedrijf waarin onze medewerkers weten wat ze kunnen verwachten. Ook aan sollicitanten laten we zien dat achter onze bedrijfsvoering een gedachte zit, nemen we ze mee in de doelstellingen van het bedrijf en de persoonlijke ontwikkeling die ze daarin kunnen doormaken."

Potentieel in zij-instromers en vrouwen

Naast erkenning geeft de beoordeling van het Top Employer Institute inzicht in de stappen die nog genomen moeten worden voor verdere professionalisering. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt wil Vermeer meer focussen op het aannemen van zij-instromers en vrouwen in de techniek. Hoewel daar al veel resultaat mee is geboekt, ziet zij vooral bij die doelgroepen veel potentieel. "Maar ook zullen medewerkers zich moeten ontwikkelen tot kenniswerkers, omdat minder mensen relatief meer zullen moeten gaan doen. Verder zullen we talent versneld aanspreken om de ambities van ons bedrijf waar te kunnen maken. We ontwikkelen hiervoor een passend opleiding- en loopbaanprogramma."

Top Employer Institute

Top Employer Institute is een wereldwijde autoriteit op het gebied van HR-beleid. Dit instituut beoordeelt bedrijven op verschillende HR- vlakken, zoals de rol van HR binnen de business strategie, employer branding, carrièreplanning en talentontwikkeling, zorg en werkplezier voor medewerkers, maar ook inclusiviteit en duurzaamheid worden beoordeeld. Het instituut heeft 1700 Top Employers gecertificeerd in 120 landen verspreid over vijf continenten.