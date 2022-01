Snellaadinnovatie zorgt voor oplossing bij overbelast stroomnet

NXT Mobility is per vandaag de Nederlandse distributeur voor de ultrasnellaad oplossingen van ADS-TEC Energy. De met een booster accu uitgevoerde ultrasnelladers maken met slechts een kleinverbruikaansluiting tot 320 kW ultrasnelladen mogelijk. Hierdoor wordt de uitrol van ultrasnelladen niet meer belemmerd door de in toenemende mate beperkte netcapaciteit.

Volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) zijn er in Nederland op dit moment zo'n 202.000 particuliere en 83.000 openbare oplaadpunten voor elektrische auto's, waarvan meer dan 1.250 oplaadpunten met een laadsnelheid van 100 kW of meer. In lijn met de overheidsplannen, moet dit aantal de komende 9 jaar worden verhoogd tot 1,7 miljoen.

Ondanks dat de vraag naar elektriciteit de komende jaren flink zal groeien, heeft het Nederlandse elektriciteitsnet op veel plaatsen al de maximale capaciteit bereikt. Dit vormt een steeds groter probleem voor elektrificatie. Het ChargeBox ultrasnellaadsysteem van ADS-TEC Energy maakt snelladen mogelijk met een beperkt inputvermogen. Eén auto kan met dit systeem laden met een snelheid van 320 kW of twee auto's met 160 kW. In 10 minuten kan zo tot 250 kilometer bereik worden geladen.



"Met het oog op de toenemende elektrificatie van het wagenpark gaan we ons eigen tankstationnetwerk voorzien van snelladers", zegt Pieter Talsma, directeur van GP Groot brandstoffen en oliehandel, waarvan NXT Mobility onderdeel is. "Uit de eerste inventarisatie bleek dat op veel locaties de capaciteit van het elektriciteitsnet te beperkt is om snelladers te realiseren. De krapte op het stroomnet zal de komende jaren alleen maar toenemen. We ontvangen zelfs brieven van de netbeheerder waarin wordt aangegeven dat verzwaring van de bestaande stroomaansluitingen de komende jaren niet mogelijk is. Dit stokt de hoognodige uitbreiding van snellaadcapaciteit en remt de energietransitie. We zijn op zoek gegaan naar een oplossing en hebben die gevonden in de innovatieve ChargeBox ultrasnellaadsystemen van ADS-TEC Energy."



GP Groot is door ADS-TEC Energy aangesteld als de Nederlandse distributeur van zijn snelle laadsystemen. GP Groot streeft ernaar om in het eerste jaar van de samenwerking minimaal 50 ChargeBox systemen te implementeren.

Thomas Speidel, CEO en oprichter van ADS-TEC Energy: "Nederland is één van de dichtstbevolkte landen van Europa en is daarbij een land waar elektrische mobiliteit in sneltreinvaart wordt opgenomen. Dit leidt in het hele land tot een toenemende vraag naar snellaadoplossingen. Onze technologie zorgt voor ultrahoge laadsnelheden op plekken waar onvoldoende netwerkcapaciteit is. Het past daarom perfect bij de Nederlandse situatie, die overigens ook voor veel andere landen en steden typerend is."



GP Groot biedt de ChargeBox ultrasnellaadsystemen aan via dochteronderneming, NXT Mobility, dat zich zal zich richten op de verkoop aan onder andere tankstations, transport- en taxibedrijven, exploitanten van snellaadnetwerken en nutsbedrijven.