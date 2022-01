ABB’s autonome mobiele robots krijgen ‘zevende zintuig’ (video)

ABB maakt eind vorig jaar bekend dat het investeert in de Zwitserse start-up Sevensense Robotics (Sevensense), een spin-off van ETH Zürich en leverancier van kunstmatige intelligentie (AI) en 3D-vision mapping-technologie. De integratie van Sevensense AI- en navigatietechnologie zal toekomstige autonome mobiele robots (AMR’s) in staat stellen om te werken in meer dynamische, ongestructureerde binnen- en buitenomgevingen dicht bij mensen.

Het contact met Sevensense kwam tot stand via hun deelname werken aan de 2021 ABB Robotics Innovation Challenge. Tijdens de wedstrijd zijn de prestaties van een reeks visuele Simultaneous Localization and Mapping (SLAM)-oplossingen van meerdere bedrijven geëvalueerd.



Het partnerschap is een volgende stap in ABB's strategie om de volgende generatie van flexibele automatisering aan te sturen en ABB's robotica- en automatiseringsportfolio uit te breiden, na de overname van AMR-fabrikant ASTI Mobile Robotics. Het partnerschap omvat een minderheidsinvestering in Sevensense via ABB's venture capital unit, ABB Technology Ventures. ABB zal de soft- en hardwaretechnologie van Sevensense integreren in het AMR-aanbod. Voor dit jaar staan proefprojecten met klanten gepland.



"Voortbouwend op onze overname van ASTI Mobile Robotics (..), is onze samenwerking met Sevensense een nieuwe mijlpaal in onze inspanningen om flexibele automatisering volledig te ontsluiten voor onze klanten", zegt Sami Atiya, president van ABB Robotics & Discrete Automation. "De integratie van Sevensense's AI- en 3D-mappingtechnologie met ons AMR-aanbod zal helpen de vervanging van de huidige lineaire productielijnen door volledig flexibele netwerken te versnellen. Onze visie op de toekomstige werkplek is er een waarin AMR's materialen, onderdelen en eindproducten verplaatsen tussen slimme werkstations in steeds ongestructureerdere, dynamische werkomgevingen en onze samenwerking met Sevensense is een belangrijke stap in het realiseren van die visie."

De navigatietechnologie van Sevensense maakt gebruik van geavanceerde computervision en AI-algoritmen om een 3D-kaart te creëren.

Veiligere mens-machine interacties

De Sevensense navigatietechnologie maakt gebruik van geavanceerde computervision en AI-algoritmen om een 3D-kaart te creëren die naar zeggen nauwkeuriger is dan de huidige 2D-oplossingen. Dit resulteert dan in ‘superieure navigatiemogelijkheden en rendabelere oplossingen dan navigatie op basis van laserscanners'. Een AMR uitgerust met 3D SLAM-technologie kan zijn omgeving nauwkeurig interpreteren, een persoon, een pallet of een andere robot identificeren en autonoom beslissingen nemen om rond deze obstakels te navigeren. Dit intelligentieniveau zal veiligere mens-machine interacties mogelijk maken en ervoor zorgen dat materiaalstromen rond fabrieken en magazijnen veilig en efficiënt zijn voor maximale flexibiliteit en productiviteit.



Gregory Hitz, CEO van Sevensense Robotics, zei: "Dit is een grote stap voor ons, die op het juiste moment komt. Het partnerschap met ABB legt de basis voor een samenwerking op lange termijn, terwijl we onze volledige onafhankelijkheid als bedrijf behouden. Het stelt ons in staat om wederzijds te profiteren van onze expertise en op lange termijn het beste product voor al onze klanten te creëren. Tegelijkertijd geeft de investering van ABB ons planningszekerheid. We kijken er erg naar uit om onze technologie naar een wereldwijde schaal te tillen en Sevensense te vestigen in de top van AI-ondersteunde vision- en navigatiebedrijven wereldwijd."