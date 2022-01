Smart Robotics benoemt Johan Jardevall als CEO

Smart Robotics, ontwikkelaar van intelligente picking-software voor robots, heeft Johan Jardevall benoemd als CEO.

Smart Robotics, opgericht in 2015 door Mark Menting en Heico Sandee, heeft naar eigen zeggen sinds de oprichting laten zien dat haar op AI gebaseerde softwareplatform toonaangevend is in de markt van gerobotiseerd orderverzamelen, met haar no-code en eenvoudig te gebruiken interface voor implementatie en configuratie.



Als volgende stap in het groeiproces van de onderneming is een ceo aangesteld om de organisatie te leiden: Johan Jardevall. De ‘softwareveteraan' die verschillende groeitrajecten binnen internationale softwarebedrijven heeft geleid, vormt het nieuwe executive management team samen met Heico Sandee (cto) en Eric Sas (cfo).



Jardevall: "Robotica is een zeer interessant terrein, klaar voor gebruik in een aantal nieuwe industrieën. Wat Smart Robotics met robots heeft weten te bereiken op het gebied van gebruiksvriendelijkheid en integratiegemak in bestaande werkomgevingen is ongelooflijk. Ik ben er trots op dat ik deze organisatie mag leiden bij haar groei."