Matthijs de Wit Sales Manager Te Lintelo Systems

Per 1 januari 2022 is Matthijs de Wit in dienst getreden, als Sales Manager bij Te Lintelo Systems, leverancier van fotonicagerelateerde producten.

De Wit zal hij zich onder andere gaan focussen op het programma rondom nanopositioning en -motion.



Hij heeft in 2011 zijn graad in Mechanical Engineering behaald en is sindsdien op technisch en commerciëel vlak betrokken geweest bij organisaties in de robotica en op het gebied van hightech elektronica. Zijn werktuigbouwkundige achtergrond voegt een nieuwe discipline toe aan de fotonische- en chemische competenties die reeds aanwezig zijn binnen het team.



Met het aantrekken van De Wit, heeft Te Lintelo Systems zijn team versterkt tot 7 medewerkers.