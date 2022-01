SKF neemt Belgische ‘lasercladder’ LCV over

SKF heeft het Belgische Laser Cladding Venture n.v. (LCV) overgenomen. LCV wordt door de Denen omschreven als ‘een niche engineering start-up gespecialiseerd in diverse additieve productietechnologieën en processen, die kunnen worden toegepast ter ondersteuning van SKF's service en remanufacturing aanbod’.

LCV is een in 2015 opgerichte spin-off van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO). Het bedrijf, gevestigd in Oudsbergen, is opgericht om alle ontwikkelde expertise in lasercladding en Laser Metal Deposition (LMD) beschikbaar te maken voor de industriële diensten. Het bedrijf past lasercladden toe voor de reparatie, coating of het 3D-printen van producten.



Reparatie van producten met behulp van lasercladden is interessant om de kosten en de uitvaltijden van producten te verminderen. Onderdelen met een hoge waarde die beschadigd zijn door slijtage, een fabricagefout of andere verschijnselen, kunnen economische verantwoord worden gerepareerd door materiaal toe te voegen aan de versleten onderdelen. De methode zorgt ervoor dat de versleten onderdelen tegen een fractie van de kosten weer in de hoogwaardige producten worden verwerkt die het waren.