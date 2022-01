Delta Electronics neemt automatiseerder elektronicaproductie over

De Taiwanese auto- matiseringsproducent Delta Electronics heeft de voorgenomen overname bekendgemaakt van het Amerikaanse Universal Instruments Corporation. Met de overname is een bedrag gemoeid van ongeveer 88,9 miljoen dollar. Universal is gespecialiseerd in precisieautomatiseringssystemen voor de elektronica-industrie. Universal Instruments blijft na de overname onder leiding van het oorspronkelijke managementteam.

Universal werd meer dan een eeuw geleden opgericht in Vestal, in de staat New York, en produceerde oorspronkelijk veiligheidsspelden. In de tweede helft van de 20e eeuw is het bedrijf zich gaan toeleggen op oplossingen voor de elektronicaproductie. Het bedrijf heeft een portefeuille van meer dan 500 octrooien en heeft wereldwijd bijna 30.000 systemen geleverd.



"Universal Instruments heeft een opmerkelijke staat van dienst opgebouwd en langdurige klantrelaties opgebouwd op het gebied van elektronicaproductie, wat een belangrijk aandachtspunt is van Delta's industriële automatiseringsactiviteiten", aldus Delta-ceo, Ping Cheng. "De rijke ervaring van Universal Instruments op het gebied van standaard automatiseringsmachines zal ook de productontwikkelingsprocessen van Delta verbeteren."