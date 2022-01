ERC Starting Grant voor kwantumelektronicus Christian Haffner

Imec-onderzoeker Christian Haffner krijgt een ERC startersbeurs voor zijn werk op het vlak van kwantumelektronica. De beurs bedraagt bijna twee miljoen euro voor vijf jaar en moet helpen in het onderzoek om kwantumcomputers een realistische toekomst te geven als volgende generatie supercomputers.

Kwantumprocessoren hebben nog een lange weg af te leggen vanuit het huidige fundamentele onderzoek. Hun meest waarschijnlijke werking zal volgens imec gebaseerd zijn op een combinatie van elektromagnetische signaalverwerking bij cryogene temperaturen en optische signaaluitwisseling bij kamertemperatuur. Hiervoor zijn elektro-optische versterkers nodig die deze overgang tussen elektrische en optische qubits naadloos kunnen uitvoeren. De ambitie van Haffner en zijn team is om dergelijke technologie te ontwikkelen en daarmee een belangrijke deur open te zetten voor de verdere ontwikkeling van kwantumcomputers.



Haffner: "Dat ik deze beurs heb gekregen is een ongelooflijke erkenning. Daarenboven helpt het bijhorende budget aanzienlijk om ons onderzoek te versnellen. Zo kunnen we er een nieuwe cryostaat mee aankopen, die essentieel is om onze experimenten uit te voeren bij temperaturen dicht bij het absolute nulpunt. Extra speciaal is het feit dat ik bij de inzending in april vorig jaar nog maar net aan boord was bij imec als winnaar van imecs eerste tenure track. Ik ben de imec-collega's dan ook erg dankbaar voor al hun hulp bij het indienen van mijn ERC projectdossier."